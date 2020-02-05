【炸彈疑雲】大埔墟站路軌現可疑物　EOD到場確認無爆炸品

今早(5日)8時半，大埔墟站路軌位置疑有可疑物品，警方接報後到場調查，車站一度需要暫時關閉，東鐵線服務受阻。爆炸品處理課到場調查後，確認該個鞋盒形狀的物品並沒有爆炸物，東鐵線服務目前已陸續回復正常，案件現時仍在調查中。

大埔墟站路軌現可疑物 EOD到場確認無爆炸物

今早(5日)8時半，港鐵職員於大埔墟站發現一個可疑鞋盒，爆炸品處理課及後到場處理，消防亦到場協助。目前案件仍在調查中，列作可疑物品發現處理。

鐵路警區副指揮官黃浩瀚警司其後表示，今早8時10分，警方收到港鐵職員報案指，於大埔墟港鐵站4號月台對出路軌位置，發現可疑物品，警方到場後於路軌位置發現一個經過包裝﹑鞋盒形狀的不尋常物品，相關可疑盒子亦沒有任何字句，逐封鎖現場並通知爆炸品處理課到場。經爆炸品處理課到場確認及處理後，相信沒有爆炸品存在，但指相關物件「唔應該會係月台路軌出現既物體，相信有人係其他地方將物品放係路軌。」目前案件由大埔墟重案組跟進調查。

車站一度需關閉 列車服務受阻

港鐵表示，為配合大埔站的警方行動，大埔墟站一度需要暫時關閉，大學至太和站服務暫停，紅磡至大學站維持10分鐘一班車，太和至上水站維持10分鐘一班車，太和站暫停服務，港鐵免費接駁巴士將到達協助。

至早上約11時許，港鐵表示目前大埔墟站事件已處理好，東鐵綫服務將陸續回復正常。

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各區近日現多宗爆炸案

昨晚（4日）近11時許，荔枝角政府合署殘廁及美孚地鐵站出口位置，分別發生爆炸及縱火案，案件交深水埗重案組接手調查。

本月初（2日），東鐵綫羅湖站位置，有職員發現列車內有一個膠袋，帶至月台發現可疑電線裝置，物品一度起火及冒煙。警方及後封站調查，上水往來羅湖的列車服務暫停，爆炸品處理課調查後發現膠袋內有兩個爆炸裝置。事件發生後，有Telegram頻道承認責任。

另外，1月28日，警方接報指於深圳灣口岸公廁外有可疑物品，爆炸品處理課人員其後到場調查。另外，1月27日，明愛醫院急症室廁所、佐敦道佐治五世紀念公園殘廁亦先後發生爆炸及起火案，當中部份事件事後有Telegram頻道認責。