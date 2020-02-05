【武漢肺炎．直播】世界夢號三內地旅客確診　抵港乘客：救吓我哋

「世界夢號」三內地旅客確診武漢肺炎，郵輪今早（5日）緊急返抵本港，衞生署人員登船檢驗。周一（3日）星夢郵輪接獲中國部門通知，「世界夢號」上月越南航次，有三名中國旅客確診感染新型冠狀病毒。昨日，郵輪接獲台灣當局緊急通知，所有旅客不能於高雄港下船，因此取消原定行程返港。現場可見，船上旅客均戴上口罩，其間有人船上大叫「可唔可以救吓我哋？」並指未知何時可下船。

「世界夢號」三內地旅客確診武漢肺炎，郵輪今早（5日）緊急返抵本港，衞生署人員登船檢驗。（鄧詠中攝）

1200：船上乘客陸先生表示，昨日到高雄一帶海域，他們於2月2日上船，至昨日（4日）才知道早前有三名內地人確診。他指現時船上沒有事發生，以及沒有衛生署人員上船。「仍未知何時可以下船，餐廳都有開，職員有到場工作，大家都可以食飯！」

1147：世界夢號內旅客仍未能下船，其間有人於露台位置查看。

1115：其間有人船上大叫「可唔可以救吓我哋？」並指未知何時可下船，一名男乘客大叫：「只是說未完成清關手續，未有說明任何衛生署人員登船問題，目前全部人不得下船！」

1100：現場可見，船上旅客均戴上口罩，包括小朋友及長者。

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世界夢號取消前往高雄 提早返航香港

至周二（4日）接到台灣當局的緊急通知，因三名曾參加1月19日航次之中國內地旅客確診感染新型冠狀病毒，「世界夢號」所有旅客將不能於高雄港下船。世界夢號取消原定前往高雄的行程，並提早於早上9時返航香港。

星夢郵輪表示，雖然「世界夢號」於1月24日返航南沙時，全體旅客均接受了嚴格的體溫檢測，接受南沙疾控中心的新型冠狀病毒測試，全部呈陰性反應。由於確診者14天的病毒潛伏期，台灣當局為安全起見，拒絕旅客於高雄港下船。

星夢郵輪​1月24日起 暫停接收所有湖北籍旅客

通告指出，由1月24日起，星夢郵輪暫停接收所有湖北籍旅客，航次停收中國內地旅客。所有登船旅客及船員，均有提交健康聲明並接受體溫篩查。星夢郵輪指，已全面執行嚴格衛生防疫措施，包括於全船高頻次衛生消毒、公共及客房空間通風、船員工作前體溫監測及要求其配戴口罩、嚴密監測旅客及船員的健康狀况等。

取消香港出發至那霸行程

星夢郵輪表示，經評估疫情的最新發展之後，取消「世界夢號」原定周三（5日）從香港出發那霸的旅程。受影響旅客將獲退還已支付之費用，包括艙房費、港務費和預先支付給星夢郵輪的岸上觀光費用。