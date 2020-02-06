【武漢肺炎】西灣河店舖被指賣假口罩　數十街坊要求退貨警到場

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續擴散，本港出現口罩搶購潮，市面「一罩難求」。近日於西灣河出現一間不時於晚上開門、售賣口罩、消毒酒精等貨物的店舖，店外貼上「供應日本口罩」、「長者每人一個$1」等，吸引不少街坊排隊。昨晚（5日 )有街坊質疑店舖賣假貨，晚上到店舖理論及要求退款，數名軍裝警員一度到場，其後店舖同意為約30多名到場街坊進行退款。

現場為西灣河筲箕灣道51號一間店舖，店舖早前曾於門外貼出「供應日本口罩」、「一盒65個$198」、「長者每人一個$1」等，至昨晚店內則貼出「口罩只供應醫護、消防、警察、ICAC、海關、公務員」等，店內放置多個紙箱，聲稱出售口罩、紙巾、消毒清潔劑等。有於現場曾排隊打算購買口罩的市民指，於晚上約8時許經過上址，聽到現場指有口罩發售於是排隊，惟其後多名街坊到場，指懷疑店舖出售冒牌貨要求退款，雙方一度發生糾紛，之後有人報警，其間有街坊指已報消委會及海關。

東區區議員張振傑到場了解事件，他表示店舖老闆一度表示今日海關已取走貨品檢驗，引述老闆稱「如未能證明貨品是假貨為何需要退貨」，張振傑指海關已登記店舖資料，假如其後店舖結業，海關如查證後發現貨物是冒牌貨，海關及政府部門可以作出通緝，又指會盡量與店舖及警方溝通表達街坊退款意願。至晚上近12時，店舖終同意為約30多名到場街坊進行退款。