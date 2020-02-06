【武漢肺炎．直擊】世界夢號旅客下午2時量體溫　遞交健康申報表

星夢郵輪旗下「世界夢號」1月19日由內地南沙前往越南航次有8人確診武漢肺炎，2月郵輪被台灣高雄拒絕入境後折返，現時停泊在啟德郵輪碼頭，衞生署陸續為船上1800多名旅客及1800多名工作人員處理健康申報及量度體溫，當中報稱曾發燒的三名船員已轉送醫院接受隔離治療，在化驗結果出爐前全員未能下船。議員及旅客親友到啟德郵輪碼頭送物資，船公司再安排盡量每30分鐘向船上送一次物資。衛生署今（6日）下午2時為乘客量度體溫。

船上旅客雷先生接受香港01連線訪問，他收到管家訊息，今日下午可以上岸，但未知準確時間。

【1335】星夢郵輪表示正全力配合衛生署衛生防護中心的檢疫工作，希望盡快完成船上全部乘客的健康檢查。現時，船上物資是足夠供應船上全部乘客及工作人員。而公司亦已全面開放船上的免費無線上網。

另外，船上一直有提供口罩給予有需要的人士，旅客可向服務台登記領取。據資料顯示，船上有9名兩歲以下的嬰兒，員工正陸續與他們的同行家屬聯絡，以支援嬰兒用品的需要。另外，我們亦已協助多名有緊急藥物需要的旅客，其親友已透過職員把藥物送到船上。

【1335】船上派發全新申報表，為防長者掉失之前填寫的申報表。

【1243】船上廣播下午2時人員入房為旅客測體溫，旅客需準備口罩及健康申報表，2時正全部旅客必須逗留在房間，等候衞生署職員逐人體溫測試。膳食方面有進行客人分流。船公司表示仍在等待衞生署有關登岸通知，亦尚未得到當局的離船許可。香港01取得健康申報表，旅客需要填寫船次座號等資料，並申報有沒有發燒、咳嗽、呼吸困難、氣促及咽喉痛等徵狀。

【1209】船上旅客雷先生接受香港01連線訪問，指旅客悠閒食早餐，食早餐後等消息。他收到管家訊息，今日下午可以上岸，但未知準確時間。他理解香港政府為保護香港市民隔離旅客的決定，都做好心理準備要在船上隔離14日，希望送院人士沒有感染，意味住今批乘客風險減低。

他表示2月3日上船到基隆，2月4日高雄天氣好，但後來得知高雄不讓旅客上岸，即時反應旅客好大：「有冇搞錯咁遲先知。」船公司通知提早返港，知上月團有人感染後他感嘆「命裡有時終需有。」

對於港府處理疫情反應，他認為「防疫比較遲咗，對澳門做法都好欣賞。」但同時指未必理解香港最高領導背後的擔憂，「佢係咪有啲隱衷需要咁做？」如今接近全面封關，亦有利於有父母或親人在香港的市民，在隔離14日要求下可以探望到親人，認為都要顧及其他人需要，最後打氣：「香港加油！」

議員及旅客親友到啟德郵輪碼頭送物資，譚文豪引述船公司稱會盡量每30分鐘送一次物資到船上交給事主。（黃偉民攝）

【1125】譚文豪表示昨晚接近凌晨時份，收到兩名分別有14個月大及8個月大的嬰兒的家長求助，由於不知要逗留船上多久，所以代為購買一個星期奶粉及尿片送上船，指船上人士沒有聽到廣播得不到訊息，但食物供應沒有問題。他指送上物資後會再聯絡事主，看看物資何時到手，又引述船公司稱會盡量每30分鐘送一次物資到船上交給事主，基本物資如水、食物、廁紙、口罩要由船公司及政府安排，如有特別需要如嬰兒指定奶粉、開奶茶，長期病患者藥物需要靠親友送上。他促請政府設立特別熱線，協助無人幫忙帶物資的旅客。

據家長目測，船上有至少5至6名嬰兒，已準備組織媽媽群了解需要，再由譚與觀塘區議員買物資提供協助。但譚文豪表示，市面上嬰兒口罩缺乏，船上旅客好好保護自己，當局要長期向他們提供第資，如口罩、清潔用品，因要擔心船上人會否互相感染，食衛局要跟進處理。

【1107】立法會議員譚文豪指收到兩位媽媽求助，手持尿片及奶粉等到場，將到2樓B Zone登船大堂送物資支援。

【1045】旅客李小姐表示，目前仍未知何時能上岸，而他丈夫本身需要服用的血壓藥物亦所餘無幾。

【1010】旅客吳先生表示仍未有量體溫相關廣播，接待處亦未收到消息，所需藥物可以由家人送到入閘囗交上船。至於船上旅客開始正常活動，出入看電影、打麻雀，每人獲發一個口罩。據他觀察船上旅客50歲大部份以上，小童則有10個以下。

【0856】旅客陸先生表示，船上尚未有新資訊公佈，至今尚未進行檢疫工作，相信要待下午三名送院船員的檢查結果。他表示，現時膳食方面足夠，今早如常都餐廳吃早餐，亦有人出入看電影、打麻雀。盧先生則表示衛生署暫時未有替乘客量度體溫，而返港期間船上有提醒填寫健康申報表，但暫未有政府人員收表。

【0825】由船上旅客提供圖片可見，部分旅客抵達餐廳位置，不少人進入餐廳前均洗手。

乘客表示現時膳食方面足夠，如常都餐廳吃早餐。（讀者提供圖片）