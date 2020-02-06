【武漢肺炎】短途旅客上月尾曾登郵輪　未有衞生署、星夢職員接觸

郵輪「世界夢號」上月19日前往越南的行程中，有至少有8名內地旅客確診新型冠狀病毒肺炎。涉事郵輪事後仍有四個行程，包括1月24日香港兩晚海上巡遊﹑1月26日前往菲律賓的行程、 1月31日香港兩晚海上巡遊及仍未完成檢疫的2月2日香港前往台灣航次行程，牽涉旅客逾五千人。 上月31日曾參與「世界夢號」香港三日兩夜的旅客表示，事發至今仍未有衞生署職員或星夢郵輪一方聯絡他們，坦言「擔心都無用，依家先知太遲，一早知就唔會去」他們暫時會自我隔離14天，避免與他人接觸。星夢郵輪回覆查詢表示，目前正在收集及整理旅客資料，如衛生署要求提交旅客聯絡方式，將全力配合。

朱太與家人上月31日曾登世界夢號，參與三日兩夜遊輪之旅。（讀者提供相片）

市民朱太表示，上月與丈夫、老爺、奶奶等親戚一行八人參加星夢1月31 日郵輪之旅，希望趁農曆新年與老人家遊玩，「費事老人家搭飛機上上落落」。她坦言子女擔心疫情，勸說他們取消行程，惟他們認為郵輪感染風險較低，因此選擇繼續行程，其女兒額外給了半盒口罩及消毒酒精讓他們上船使用。

旅客賭場聚集 船員頻消毒

他們詢問船員得知，船上約有2000名旅客。船上所見部分為內地人，大部分人均有戴上口罩。她憶述船上旅客主要集中在賭場消遣，有職員頻消毒「賭場消毒好密，職員都有抺賭機，旅客離開張賭枱都會即刻抺。」惟其他位置則未見有職員清潔消毒，「房其實自己都無消毒」。她又稱，郵輪規定旅客進入餐廳前需要用酒精消毒雙手。

對於近日得知「世界夢號」有旅客確診，朱太坦言：「擔心都無用，依家先知太遲，一早知就唔會去」她稱事發後，暫未有星夢職員或衞生署聯絡他們有關檢疫事宜，現時會先自我隔離14日，盡量避免接觸外人。朱太表示，原定昨日再登「世界夢號」前往越南峴港，她一直詢問星夢會否取消行程，對方仍一直回覆表示不會，至周二確認取消，她斥星夢遊輪反應慢「明明一早知，有啲人報左無得退。」

衞生署：1月19日航次仍有206人未能聯絡

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於今午記者會表示，世界夢號於1月24日接載了確診者後，並沒有暫停服務，張竹君稱，郵輪曾再有三批旅客上船，初步相信涉及人數達5000多人，包括1月26日2,692名旅客、 1月31日約700名旅客、1月31日至2月2日約1690多名旅客。最後一次上船的旅客為現時世界夢號郵輪上的1800多名旅客。張竹君表示，由於該5,000多人未有與確診者同一班船，目前最擔心的是與確診患者同船的206人，希望優先接觸到他們，而另外的5000多名旅客，取得名單及聯絡方法後，會陸續接觸他們。

星夢郵輪回應指，已於2月4日透過旅行社、電話、電郵或電話短訊，聯絡乘搭1月19至24日航程的全部206名香港離船的旅客，今天下午，公司獲得衛生署通知，要求獲得該206名旅客的電話號碼，由於大部份旅客透過旅行社報名，公司正聯絡各間旅行社代理以獲取資料，並將第一時間發送予衛生署作進一步安排。至於其他航次旅客，目前正在收集及整理旅客資料，如衛生署要求提交旅客聯絡方式，將全力配合。