【武漢肺炎】短途旅客上月尾曾登郵輪　未有衞生署、星夢職員接觸

郵輪「世界夢號」上月19日前往越南的行程中，有至少有8名內地旅客確診新型冠狀病毒肺炎。涉事郵輪事後仍有四個行程，包括1月24日香港兩晚海上巡遊﹑1月26日前往菲律賓的行程、 1月31日香港兩晚海上巡遊及仍未完成檢疫的2月2日香港前往台灣航次行程，牽涉旅客逾五千人。
上月31日曾參與「世界夢號」香港三日兩夜的旅客表示，事發至今仍未有衞生署職員或星夢郵輪一方聯絡他們，坦言「擔心都無用，依家先知太遲，一早知就唔會去」他們暫時會自我隔離14天，避免與他人接觸。星夢郵輪回覆查詢表示，目前正在收集及整理旅客資料，如衛生署要求提交旅客聯絡方式，將全力配合。
朱太與家人上月31日曾登世界夢號，參與三日兩夜遊輪之旅。（讀者提供相片）
市民朱太表示，上月與丈夫、老爺、奶奶等親戚一行八人參加星夢1月31 日郵輪之旅，希望趁農曆新年與老人家遊玩，「費事老人家搭飛機上上落落」。她坦言子女擔心疫情，勸說他們取消行程，惟他們認為郵輪感染風險較低，因此選擇繼續行程，其女兒額外給了半盒口罩及消毒酒精讓他們上船使用。
旅客賭場聚集 船員頻消毒
他們詢問船員得知，船上約有2000名旅客。船上所見部分為內地人，大部分人均有戴上口罩。她憶述船上旅客主要集中在賭場消遣，有職員頻消毒「賭場消毒好密，職員都有抺賭機，旅客離開張賭枱都會即刻抺。」惟其他位置則未見有職員清潔消毒，「房其實自己都無消毒」。她又稱，郵輪規定旅客進入餐廳前需要用酒精消毒雙手。
對於近日得知「世界夢號」有旅客確診，朱太坦言：「擔心都無用，依家先知太遲，一早知就唔會去」她稱事發後，暫未有星夢職員或衞生署聯絡他們有關檢疫事宜，現時會先自我隔離14日，盡量避免接觸外人。朱太表示，原定昨日再登「世界夢號」前往越南峴港，她一直詢問星夢會否取消行程，對方仍一直回覆表示不會，至周二確認取消，她斥星夢遊輪反應慢「明明一早知，有啲人報左無得退。」
衞生署：1月19日航次仍有206人未能聯絡
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於今午記者會表示，世界夢號於1月24日接載了確診者後，並沒有暫停服務，張竹君稱，郵輪曾再有三批旅客上船，初步相信涉及人數達5000多人，包括1月26日2,692名旅客、 1月31日約700名旅客、1月31日至2月2日約1690多名旅客。最後一次上船的旅客為現時世界夢號郵輪上的1800多名旅客。張竹君表示，由於該5,000多人未有與確診者同一班船，目前最擔心的是與確診患者同船的206人，希望優先接觸到他們，而另外的5000多名旅客，取得名單及聯絡方法後，會陸續接觸他們。
星夢郵輪回應指，已於2月4日透過旅行社、電話、電郵或電話短訊，聯絡乘搭1月19至24日航程的全部206名香港離船的旅客，今天下午，公司獲得衛生署通知，要求獲得該206名旅客的電話號碼，由於大部份旅客透過旅行社報名，公司正聯絡各間旅行社代理以獲取資料，並將第一時間發送予衛生署作進一步安排。至於其他航次旅客，目前正在收集及整理旅客資料，如衛生署要求提交旅客聯絡方式，將全力配合。
【世界夢號時序】
1月19日：越南航次
．206人香港登岸
．4,400內地旅客廣州南沙登岸
1月24日：越南航次
．內地客於南沙下船
．206名港人於香港下船
1月24日：3天2夜香港海上週末遊
．607名旅客廣洲南沙登船
．2,688名旅客香港登船
．郵輪拒絕湖北省旅客登船
．要求所有人提交健康聲明及體溫篩查
1月25日
．郵輪接獲暫停出境旅遊通知
．取消廣州出發航次
1月26日：3天2夜香港海上週末遊
．24日廣洲登船旅客香港下船，統一安排返內地
．暫停船上中國員工流動更替
1月26日：菲律賓6天5夜行程
．香港出發
．原訂馬尼拉﹑蘇碧灣登岸，31日返港
1月28日：菲律賓6天5夜行程
．馬尼拉居民抗議船上人員登岸
．取消行程
1月31日：3天2夜香港海上週末遊
2月2日：台灣航次
．香港出發
2月3日：
．中國部門通知越南航次三內地客確診
2月4日：台灣航次
．中午停高雄港，台灣當局禁止下船
．下午4時提早回港
2月5日：台灣航次
．早上9時抵港，禁止下船
．3,600名旅客船員待衛生署檢疫
．越南航次確診個案增至8人