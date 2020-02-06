【武漢肺炎】與確診者同船206旅客屬高風險　衞生署：未取得電話

星夢郵輪旗下世界夢號郵輪，上月24日於廣州南沙下船的旅客中，至少有8人確診武漢肺炎，同船中有206人於香港下船，衞生署今日於記者會上表示，該206人為高風險者，惟目前仍未能從船公司方面取得206人的聯絡電話，呼籲他們主動接觸衞生署。星夢郵輪回應指，公司正聯絡各間旅行社代理以獲取該206人資料。

（余俊亮攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生稱，1月24日從「世界夢號」下船入境香港的206人，呼籲他們盡快聯絡衞生署。署方雖與船公司聯絡，嘗試取得206人的聯絡方法及資料，惟現時仍未獲取他們的電話。由於該206名旅客曾與確診患者同船，屬高風險人士，縱使由1月24日至今快過潛伏期，署方仍希望與他們取得聯絡，了解他們有沒有出現病徵。

三名船員報告顯示對病毒呈陰性

至於昨日抵港的世界夢號上1800名旅客及1800名船員，昨日有33名船員有不同程度的不適，有3位送院檢查，不過報告顯示對病毒呈陰性。張竹君表示，由於船員或屬同一班人，郵輪昨靠岸前，已接獲通報有船員不適，「所以好擔心」，故需先上船進行檢疫，暫時無確診個案。此外，船員中有內地人，但未有確實數字。

1月24日後 再有三批共5,000名旅客抵港

世界夢號於1月24日接載了確診者後，並沒有暫停服務，張竹君稱，郵輪曾再有三批旅客上船，初步相信涉及人數達5000多人，包括1月26日2,692名旅客、 1月31日約700名旅客、1月31日至2月2日約1690名旅客。最後一次上船的旅客為現時世界夢號郵輪上的1800多名旅客。張竹君表示，由於該5,000多人未有與確診者同一班船，目前最擔心的是與確診患者同船的206人，希望優先接觸到他們，而另外的5000多名旅客，取得名單及聯絡方法後，會陸續接觸他們。

昨日有3位人士送院檢查，不過報告顯示對病毒呈陰性。（資料圖片）

另外，有記者問及由於船上未強制隔離，旅客亦一同食飯及進行看電影、打牌等聚集活動。張竹君表示，衛生署有建議減少活動，但時間倉卒，昨日才開始進行檢疫工作，很多事未及安排，例如分開食飯及活動，「我哋都知道呢方面係有啲風險」。至於隔離方面，她稱要完成檢疫，為有病徵人士進行化驗，再考慮進一步情況。

船上旅客正常活動，如打麻雀、看電影等。（旅客提供圖片）

星夢郵輪回應指，已於2月4日透過旅行社、電話、電郵或電話短訊，聯絡乘搭1月19至24日航程的全部206名香港離船的旅客，今天下午，公司獲得衛生署通知，要求獲得該206名旅客的電話號碼，由於大部份旅客透過旅行社報名，公司正聯絡各間旅行社代理以獲取資料，並將第一時間發送予衛生署作進一步安排。