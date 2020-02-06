【武漢肺炎】世界夢號衞生署登門量體溫　旅客：盡量留房內多消毒

郵輪「世界夢號」上月19日前往越南的行程中，有至少有8名內地旅客確診新型冠狀病毒肺炎，涉事郵輪於本月2日由本港出發往台灣的航次，昨日於啟德郵輪碼頭泊岸後，船上1800多名本地旅客及1800名工作人員仍滯留船上。 衞生署人員今午（6日）陸續為船上旅客進行量體溫及健康申報表，有旅客指量度體溫前船上廣播請他們留於房內，但完成後可自由活動，但暫未清楚後續安排。

世界夢號目前仍泊於啟德郵輪碼頭，共約3600人滯留船上。（孔繁栩攝）

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旅客盧先生表示，今日下午有職員前來派發健康申報表供他們填寫，其後至下午約3時18分，衛生署於船上廣播請旅客留於房間不要離開。至下午約4時45分有數名身穿防護裝備的人員到場，收取健康申報表之後就為他量度體溫，過程快捷，盧先生指當時向有關人員詢問會否有後續安排，人員均表示不清楚，但指於完成量度體溫後可以自由活動。

封閉房間防疫人員再調查

至於郵輪12樓與盧先生同層的一個房間被封閉，昨晚曾有防疫裝備人員到房間檢查，盧先生指今日下午3時許再有多名包括防護裝人員的職員到該房間調查，包括檢查門外及欄杆等，但當其他旅客上前了解時，職員隨即十分緊張並關門。盧先生指，目前仍未有人向他們交代有關房間是因何被封閉檢查，希望郵輪公司或署方可以盡快交代早前患者所住的房間號碼。

旅客避免出房外 作好準備要隔離

滯留郵輪逾一日，盧先生表示今日與同房母親盡量留於房間，於午膳時間亦僅到餐廳取食物後便回房間進食，坦言亦感到沉悶，「有時間就消吓毒，窗、門柄、用完嘅嘢」。盧先生指今日的感覺「無咁憂愁」，因親友可以帶補給品給他們，包括日用品、口罩眼罩等，盧指即使在房間內亦會佩戴口罩。盧又指已作好心理準備要隔離，加上現時郵輪碼頭已暫停出入境服務，已預備會於船上多留數天，但如要隔離亦會接受，「最緊要保障到其他人安全」，但指衛生署可以提供措施協助，包括加強船上消毒，為旅客進行分流及盡快公布早前患者所住的房間號碼。