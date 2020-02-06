【武漢肺炎】旅客落船日子未落實　親屬到碼頭向船內家人揮手

郵輪「世界夢號」上月19日前往越南航次中，有最少八名內地旅客確診武漢肺炎。「世界夢號」昨日返抵本港，船上1800多名本地旅客及1800名工作人員仍未完成檢疫，暫未能上岸。今日（6日）陸續有衞生署人員在「世界夢號」郵輪上為旅客量度體溫及填寫健康申報表，船上有職員於各處進行消毒。

旅客接受檢疫後可自由活動，有旅客登上郵輪頂層，向傳媒高呼「無得返屋企啊！」；旅客落船日子末確實，有親友思念難耐，特地到郵輪碼頭向船內家人揮手，又用電話溝通慰問。