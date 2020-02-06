【武漢肺炎】旅客落船日子未落實　親屬到碼頭向船內家人揮手

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郵輪「世界夢號」上月19日前往越南航次中，有最少八名內地旅客確診武漢肺炎。「世界夢號」昨日返抵本港，船上1800多名本地旅客及1800名工作人員仍未完成檢疫，暫未能上岸。今日（6日）陸續有衞生署人員在「世界夢號」郵輪上為旅客量度體溫及填寫健康申報表，船上有職員於各處進行消毒。
旅客接受檢疫後可自由活動，有旅客登上郵輪頂層，向傳媒高呼「無得返屋企啊！」；旅客落船日子末確實，有親友思念難耐，特地到郵輪碼頭向船內家人揮手，又用電話溝通慰問。
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郵輪「世界夢號」上月19日前往越南的行程中，有至少有8名內地旅客確診新型冠狀病毒肺炎。昨日「世界夢號」停泊啟德郵輪碼頭後，衞生署職員陸續登船為船員及旅客進行檢疫。下午2時，船上廣播人員表示衞生署職員將入房為旅客測體溫，旅客需準備口罩及健康申報表，全部旅客必須逗留在房間，等候衞生署人員進行人體溫測試。現場所見，船上有全副裝備衞生署人員穿梭郵輪各層房間，為旅客量度體溫。另外，有職員於郵輪頂層游泳池清潔。
有旅客親友到碼頭向船內家人揮手，並用電話溝通慰問。（孔繁栩攝）
滯留旅客高呼：無得返屋企啊！
涉事郵輪最後一批旅客於2月2日由香港前往台灣，郵輪於昨日（5日）返港，惟船上三千多人仍未完成檢疫，旅客落船日子未落實。有旅客於露台與友人打發時間；有旅客接受檢疫後，在郵輪上向傳媒高呼「無得返屋企啊！」，其間一直揮手；有旅客親屬特地到啟德郵輪碼頭，向對面船內家人揮手，並用電話溝通慰問。晚上8時許，船上廣播稱船員檢疫工作完成，所有船員已通過體溫檢測，但因為三名發燒送院船員新冠狀病毒測試未完成，衞生署明日下午才會通知結果，今晚旅客未能下船。