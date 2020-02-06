【武漢肺炎】世界夢號有人平靜有人愁　旅客：不是喪屍船

星夢郵輪旗下「世界夢號」因上月一航次有8名內地旅客確診武漢肺炎，周日（2日）由香港往台灣的航次周二被拒泊高雄港，周三返抵啟德郵輪碼頭進行檢疫，1,800多名本港旅客至今未准下船。 旅客滯留第二晚，香港01再與旅客連線訪問。旅客得悉再有尼泊爾船員不適送院感擔心，但稱會以正面態度面對，有14天隔離的心理準備，指船上「好平靜」，旅客配合檢疫，非外界所指「喪屍船」。同時有旅客指不少人感到憂慮，「唔知幾時可以上到岸」，希望當局盡早公布後續安排。

旅客目擊救護車A479將一名外籍人士送往聯合醫院。（讀者提供圖片）

得悉尼泊爾船員送院感擔心 有心理準備需隔離14天

「世界夢號」旅客雷先生接受香港01連線訪問，表示晚上7時食飯時間，得悉再有一名尼泊爾船員不適送院，為此感到擔心，但會以正能量面對，「希望佢冇事，身體健康」，但萬一船員受感染，他稱可能要隔離14天。旅客有心理準備要隔離，亦有人稱會自行隔離。雷指，下午2時，船長要求旅客回房等候檢查，3名衛生署職員在房間門口收取旅客健康申報表，用探熱槍為旅客量體溫，完成後離開，其間未有進入房間。

非外界稱「喪屍船」 平常心面對冀早日回家

他又指，外界對船內的評價很負面，指是「喪屍船」、溫疫、「帶菌者」等，他稱船上「好平靜，並唔係帶菌者」，大家很配合政府安排進行檢疫，「擔心我哋嘅唔使擔心，對我哋有負面諗法嘅，唔使咁擔憂」。據他所知，未有旅客不適，「平常心面對」，盼事件盡快解決，可以回家。

今日下午衛生署人員開始為旅客進行檢疫。（旅客吳先生提供圖片）

船上繼續打牌睇戲

雷稱，船上仍有消遣活動，有旅客看電影、打麻雀，又或聚集聊天「講下疫情」。對有人擔心旅客交差感染，他則認為，房間內活動少，大家信任無人染病，現時「可以娛樂得就娛樂」，擔憂日後如停泊日本的「鑽石公主號」，旅客須強制隔離在房間，所以「珍惜在船上僅有的自由，各有各做」。

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促衛生署清晰交代後續安排

另一名旅客吳先生則表示，船上廣播已完成全部旅客的檢疫，現時等待尼泊爾船員測試結果。他認為，暫不准上岸是正確安排，但他期望衛生署及船公司可清晰交代後續安排，例如，最遲何時准許下船，如有懷疑個案的隔離安排等，「唔係每一次都話等同抱歉」。由於吳周一要上班，未來兩日如未公布具體安排，他亦要通知公司作工作安排。惟船上廣播訊息更新較慢，他需要上網看新聞報道了解最新情況。

旅客：好擔心，唔知幾時可以上到岸

據吳觀察，船上大部分旅客為長者，只有很少年輕人，現時憂慮與平靜的參半，有少部分人繼續打麻雀，但晚上食飯時，不時聽到其他旅客稱「好擔心，唔知幾時可以上到岸」，部分人物資不足，船公司未提供免費衣物清洗服務，有人需自行洗衫，幸其他家人今日帶來了替換衣物、藥物等。

通報確診個案前已高度消毒

吳指，2月2日上船時，消毒程序已顯得很緊張，旅客出入餐廳，船員均會為他們消毒雙手。現時健身室等多個設施關閉，但晚飯時間仍見麻雀房及「電影院」開放。而暫停兩日的執房服務亦恢復，船員有帶口罩及消毒。