【武漢肺炎．直播】世界夢號旅客親友送藥　船上父母稱食好住好

星夢郵輪旗下「世界夢號」1月19日由內地南沙前往越南航次有8人確診武漢肺炎，本月2日於本港出發台灣的航次，被台灣高雄拒絕入境後折返，周三起（5日）停泊啟德郵輪碼頭，1800多名本地旅客及1800多名工作人員被滯留船上至今。至昨（6日）晚33名曾有呼吸道感染徵狀的船員，對新型冠狀病毒測試均呈陰性，另一名尼泊爾籍船員昨晚因發燒，已送往醫院接受測試；衛生防護中心表示，截至昨晚（6日）8時，「世界夢號」旅客當中有一人發燒，已送院接受治療及相關測試；另外8人出現輕微呼吸道感染症狀，衛生署已為他們抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。衞生防護中心表示，相關調查仍在進行中，在未完成衞生檢疫工作及獲署方許可前，船上全部乘客及工作人員不可離船。

（郭倩雯攝）

【0945】民主黨醫療政策發言人黃碧雲將聯同黨友觀塘區議會副主席莫建成、九龍城區議會主席蕭亮聲及黃大仙區議員莫嘉嫻，抵郵輪碼頭了解世界夢號的最新情況後見記者，並於9時30分向傳媒交代民主黨「世界夢號」支援熱線黃碧雲指，1800名旅客中，當中有1600人為港人。民主黨「世界夢號」支援熱線開通後，有17名旅客及旅客親友求助。主要就藥物、嬰兒奶粉及日用品不足問題求助。黃碧雲表示，如旅客物資，可委託其親友帶同所需物品到郵輪碼頭，向相關人員報上船上親友的姓名及房號。黃續指，惟有旅客全家都在船上，未能及時補及，故促署方盡快協助旅客。黃碧雲又指，船上仍有共用設施，包括餐廳，她批評署方未有提供足夠指引予旅客。

【0930】余先生今早9時許抵啟德郵輪碼頭，因父母仍在船上，得悉他們藥物餘無幾，因此今日帶同血壓藥、心臟藥前來送藥。他指其父母透露，船上環境不俗，並無大礙「他哋都講笑話船上食好住好，我諗船公司都安排得幾好嘅。」余先生續指，船上現限制於飯後回房間，不過他亦叮囑父母不要四處走動及勤加洗手。

【0916】旅客李小姐表示，今早有不少旅客如常都餐廳吃早餐。不過她對於目前仍未知何時能上岸感到擔心。而他丈夫本身需要服用的血壓藥物亦所餘無幾，他們今日打算前往駐船醫生看診，惟得知船上的血壓藥物與以往服的藥物牌子不一，因此亦感憂慮。

【0911】由船上旅客提供圖片可見，船公司今早安排貨車到碼頭，並補給物資，包括食物及汽水。

【0814】民主黨醫療政策發言人黃碧雲將聯同黨友觀塘區議會副主席莫建成、九龍城區議會主席蕭亮聲及黃大仙區議員莫嘉嫻，今（7日）9時抵郵輪碼頭了解世界夢號的最新情況，並於9時30分向傳媒交代民主黨「世界夢號」支援熱線接獲之個案的最新情況。