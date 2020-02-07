【武漢肺炎．直擊】世界夢號旅客親友送藥　船上父母稱食好住好

星夢郵輪旗下「世界夢號」1月19日由內地南沙前往越南航次有8人確診武漢肺炎，本月2日於本港出發台灣的航次，被台灣高雄拒絕入境後折返，周三起（5日）停泊啟德郵輪碼頭，1800多名本地旅客及1800多名工作人員被滯留船上至今。至昨（6日）晚33名曾有呼吸道感染徵狀的船員，對新型冠狀病毒測試均呈陰性，另一名尼泊爾籍船員昨晚因發燒，已送往醫院接受測試；衛生防護中心表示，截至昨晚（6日）8時，「世界夢號」旅客當中有一人發燒，已送院接受治療及相關測試；另外8人出現輕微呼吸道感染症狀，衛生署已為他們抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。衞生防護中心表示，相關調查仍在進行中，在未完成衞生檢疫工作及獲署方許可前，船上全部乘客及工作人員不可離船。

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【1106】星夢郵輪市場部副總監葉靜文表示，有關部門登船檢查後，並無對於其膳食安排進行任何要求。膳食方面，葉靜文指，現時盡量開放多個餐廳，並將其開放時段延長，以分流客人。另外亦有按旅客個別要求，如需送餐亦會盡量滿足。葉回應船上物資不足問題，她指船上兩名醫生駐診，能應付一般藥物供應，惟因未有旅客過往病歷，因此駐診醫生不能胡亂開處方藥物。至於嬰兒奶粉及尿片，昨日已送到船上。

【1105】船上廣播，由於仍未獲取檢測結果，旅客需要繼續等候，暫時未能下船。

【1053】星夢郵輪表示，船上有醫療室由醫生駐診。

【1046】旅客李小姐指，現時較多人輪候看診。另外有十多人在看電影，不過座位距離較闊。

【1010】趙先生到場送藥及充電線及衣物予船上母親，他指，因船上訊號不佳，故難以聯絡。以他所知，船上活動未被限制。

【1000】船上旅客吳先生提供照片可見，現時旅客在船上仍可自由活動，今早仍有三枱旅客在打麻雀，另有一批在看電影。

（郭倩雯攝）

【0945】民主黨醫療政策發言人黃碧雲將聯同黨友觀塘區議會副主席莫建成、九龍城區議會主席蕭亮聲及黃大仙區議員莫嘉嫻，抵郵輪碼頭了解世界夢號的最新情況後見記者。黃碧雲指，1800名旅客中，當中有逾1600人為港人。民主黨「世界夢號」支援熱線開通後，有17名旅客及旅客親友求助。主要就藥物、嬰兒奶粉及日用品不足問題求助。黃碧雲表示，如旅客物資，可委託其親友於早上9時至晚上8時，帶同所需物品到郵輪碼頭B區，向相關人員報上船上親友的姓名及房號，就能轉交。黃續指，惟有旅客全家都在船上，未能及時補及，故促署方盡快協助旅客。黃碧雲又指，船上仍有共用設施，包括餐廳，她批評署方未有提供足夠指引予旅客以隕防交叉感染。

【0930】余先生今早9時許抵啟德郵輪碼頭，因父母仍在船上，得悉他們藥物餘無幾，因此今日帶同血壓藥、心臟藥前來送藥。他指其父母透露，船上環境不俗，並無大礙「他哋都講笑話船上食好住好，我諗船公司都安排得幾好嘅。」余先生續指，船上現鼓勵於飯後回房間，不過他亦叮囑父母不要四處走動及勤加洗手。

【0916】旅客李小姐表示，今早有不少旅客如常都餐廳吃早餐。不過她對於目前仍未知何時能上岸感到擔心。而他丈夫本身需要服用的血壓藥物亦所餘無幾，他們今日打算前往駐船醫生看診，惟得知船上的血壓藥物與以往服的藥物牌子不一，因此亦感憂慮。

【0911】由船上旅客提供圖片可見，船公司今早安排貨車到碼頭，並補給物資，包括食物及汽水。

【0814】民主黨醫療政策發言人黃碧雲將聯同黨友觀塘區議會副主席莫建成、九龍城區議會主席蕭亮聲及黃大仙區議員莫嘉嫻，今（7日）9時抵郵輪碼頭了解世界夢號的最新情況，並於9時30分向傳媒交代民主黨「世界夢號」支援熱線接獲之個案的最新情況。