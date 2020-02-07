【武漢肺炎．直擊】世界夢號麻將檯、戲院關閉　船員接受體溫檢測

星夢郵輪旗下「世界夢號」1月19日由內地南沙前往越南航次有8人確診武漢肺炎，本月2日於本港出發台灣的航次，被台灣高雄拒絕入境後折返，周三起（5日）停泊啟德郵輪碼頭，1800多名本地旅客及1800多名工作人員被滯留船上至今。至昨（6日）晚33名曾有呼吸道感染徵狀的船員，對新型冠狀病毒測試均呈陰性，另一名尼泊爾籍船員昨晚因發燒，已送往醫院接受測試；衛生防護中心表示，截至昨晚（6日）8時，「世界夢號」旅客當中有一人發燒，已送院接受治療及相關測試；另外8人出現輕微呼吸道感染症狀，衛生署已為他們抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。衞生防護中心表示，相關調查仍在進行中，在未完成衞生檢疫工作及獲署方許可前，船上全部乘客及工作人員不可離船。

現時麻將範圍已被關閉。（讀者提供相片）

​【1758】旅客盧先生表示，船上有新廣播，指將會於晚上8時為船員進行第二次體溫檢測。

​【1749】今早仍有旅客於麻將區域及看電影區域打發時間。旅客李小姐表示，現時船上打麻將及戲院區域已關閉。

​【1725】船上有職員用水槍清潔設施。

【1715】民建聯立法會議員蔣麗芸與鄭泳舜到場，將紙底褲、衛生巾等物資送到船上。她稱接獲船上老人家告知，船上沒有冷氣及暖氣，感到寒冷。她引述對方稱，若政府需要他們隔離，他們均願意接受隔離，但擔心繼續逗留在船上，身體健康會變差。

她稱早前船上有九名旅客及船員不適入院，其中一人發燒，但據悉所有人對新型冠狀病毒測試呈陰性反應。蔣麗芸表示，明白政府現時需小心處理船上旅客，否則若有帶菌者落船，會將病毒散播社區。她認為若檢疫完畢，確認旅客沒有人感染病毒，政府應趁早做決定。 鄭泳舜則稱，現時需給多點支援給予船上人士。

+ 3 + 2

【1600】星夢郵輪重申，公司於2月3日晚收到廣州有關政府部門正式通知有乘客確診個案，並已於2月4日透過旅行社、電話、電郵或電話短訊，聯絡乘搭1月19至24日航程的全部206名香港離船的旅客。隨函附上當日發出的通知，文件上已列明香港衛生署提供的熱線號碼。

昨天（6日）下午，星夢郵輪獲得衛生署通知，要求獲得該206名香港離船旅客的電話號碼，星夢郵輪已即時處理，並已遞交所需資料。星夢郵輪自2月5日得悉在衞生防護中心未完成檢疫及獲署方許可前，船上全部乘客及工作人員必須留在船上，已立刻作出以下安排：確保船上有足夠物資提供予乘客及工作人員；繼續免費提供口罩給有需要的乘客；繼續每天提供客房清潔服務；並因應客人實際要求作出安排、開放多個餐廳，提供免費餐飲，並延長開放時間，以分流客人、按乘客的個別要求，工作人員提供送餐服務、全面開放船上的免費無線上網服務、為避免人流聚集，已停止娛樂消閒活動，並已增加客房內電影選擇、在郵輪碼頭協助乘客之親屬，轉交緊急用品予船上乘客、已聯絡全船兩歲以下嬰兒(共9位)的家屬，並免費提供嬰兒奶粉及尿片。

星夢郵輪指，船上有兩名駐診醫生，可提供免費診症服務，惟因未有旅客過往病歷，未能提供處方藥物。星夢郵輪會繼續全力配合衛生防護中心，希望盡快完成船上的檢疫工作。

【1550】星夢郵輪回應指，現時船上冷氣系統如常，如個別旅客察覺有異常情況，可通知房務職員。

【1545】旅客K小姐指，對於現時情況感到焦慮，對於船公司做法不滿，直斥其刻意隱瞞疫情，需要旅客自行上網方能得知最新消息。K小姐表示，早於台灣時曾致電船公司客戶服務熱線，職員著她到微博瀏覽最新消息，透明度欠奉「我連係咪所有旅客量晒體溫未都唔知。」她認為職員衛生意識不足，仍有不同的活動場地開放，加上船公司處理混亂，令她不敢外出「隔離房朋友收到消毒酒精，但冇人派畀我，又冇人消毒房間。」她憂如繼續滯留，衛生情況只會每況愈下。

【1400】觀塘區議員王嘉盈接獲船上三個家庭求助，成員包括6個月大嬰兒、長者等，今午送奶粉、尿片、漂白水、成人尿片等物資，擔心往餐廳會交叉感染，求助家庭基本上不出房門，有求助人要求送飯盒，王嘉盈透露船公司職員表示，會盡快將飯盒送給事主，至於其他物資則需時半個鐘至一小時。而求助人亦透露，現時船上沒有冷氣。

另一名旅客葉先生指，船艙內今日的確比前兩日焗促，特別是搭升降機時，他不清楚是否船上關了冷氣，現時自己會逗留在空氣流通的地方。

【1330】對於有消息指船上衛生情況惡劣，葉先生稱，以他所見，船艙衛生情況良好，而他自己亦見到不斷有職員抹樓梯扶手，亦見到船上每日會進行兩次大型的消毒清洗。葉先生透露今早見到有職員在清洗甲板，而暫停開放的泳池池水已放乾，有圍網禁止旅客使用。葉先生稱，明白船艙的消毒程度一定無法像隔離房一樣，目前船上衛生情況是可接受。

【1300】旅客葉先生稱，中午約12時半，船長廣播指，現時有免費送餐服務，如乘客有需要可以與職員聯絡。

【1240】林先生的父母、伯父及嫲嫲在船上，四人年齡介乎60至85歲，當中有三人需要長期服藥，雖然船上有駐船醫生，但知道長期病患者的藥物較難分配，他今日前來為家人送上十日份量的藥物及衣服。對於家人不知何時可下船，林先生擔心他們會在船艙內被感染，家人已盡量避開多人的地方，惟食飯時去餐廳仍無法避免，他認為船公司於膳食分流安排要把持得好些。

【1145】旅客親屬張先生直斥政府及船公司安排不知所謂，他表示，船公司提供數條熱線以聯絡滯留家人，惟完全無法接通。而家人亦已看駐船醫生，惟沒有幫助，故帶同14日藥予家人。他認為，有關部門處理不善，「如果係要留14日，點解唔直接講，起碼等大家都有啲心理準備。」

【1133】有旅客親友前往啟德碼頭，與船上親友隔空通話，他希望親友能回家隔離，「起碼拎嘢畀佢哋都方便啲！」，直言「探監都近啲」。她指現時滯留船上的親友難免擔心船上有隱形病人，「唔駛太恐慌嘅，沙士咁恐怖都過咗！」

+ 6 + 5 + 4

【1106】星夢郵輪市場部副總監葉靜文見記者，透露現時船上物資足夠，如食物、水等都有，同時船上亦有免費口罩提供給旅客及船員，旅客有需要可向船員領取。連日來有市民前往碼頭為船上親友送上物資，葉靜文自己有親自接待家屬，船公司會第一時間將物資轉交旅客，至於有旅客有特殊需要，如藥物，船公司亦有向旅客查詢，再轉達衞生署。她亦指船上有兩名醫生駐診，能應付一般藥物供應，惟因未有旅客過往病歷，因此駐診醫生不能胡亂開處方藥物。

對於船上仍有人打麻雀，及提供自助餐，有人擔心會交叉感染，葉靜文稱，有關部門登船檢查後，並無對於其膳食安排進行任何要求，膳食方面，現時盡量開放多個餐廳，並將其開放時段延長，以分流客人。另外亦有按旅客個別要求，如需送餐亦會盡量滿足。至於娛樂設施，船上的大型場地如歌劇院、泳池已關閉，而有關單位了解船的運作後，沒有要求逐個旅客隔離。

【1105】船上廣播，由於仍未獲取檢測結果，旅客需要繼續等候，暫時未能下船。

【1053】星夢郵輪表示，船上有醫療室由醫生駐診。

【1046】旅客李小姐指，現時較多人輪候看診。另外有十多人在看電影，不過座位距離較闊。

【1010】趙先生到場送藥及充電線及衣物予船上母親，他指，因船上訊號不佳，故難以聯絡。以他所知，船上活動未被限制。

【1000】船上旅客吳先生提供照片可見，現時旅客在船上仍可自由活動，今早仍有三枱旅客在打麻雀，另有一批在看電影。

（郭倩雯攝）

【0945】民主黨醫療政策發言人黃碧雲將聯同黨友觀塘區議會副主席莫建成、九龍城區議會主席蕭亮聲及黃大仙區議員莫嘉嫻，抵郵輪碼頭了解世界夢號的最新情況後見記者。黃碧雲指，1800名旅客中，當中有逾1600人為港人。民主黨「世界夢號」支援熱線開通後，有17名旅客及旅客親友求助。主要就藥物、嬰兒奶粉及日用品不足問題求助。黃碧雲表示，如旅客物資，可委託其親友於早上9時至晚上8時，帶同所需物品到郵輪碼頭B區，向相關人員報上船上親友的姓名及房號，就能轉交。黃續指，惟有旅客全家都在船上，未能及時補給，故促署方盡快協助旅客。黃碧雲又指，船上仍有共用設施，包括餐廳，她批評署方未有提供足夠指引予旅客以防交叉感染。

【0930】余先生今早9時許抵啟德郵輪碼頭，因父母仍在船上，得悉他們藥物餘無幾，因此今日帶同血壓藥、心臟藥前來送藥。他指其父母透露，船上環境不俗，並無大礙「佢哋都講笑話船上食好住好，我諗船公司都安排得幾好嘅。」余先生續指，船上現鼓勵於飯後回房間，不過他亦叮囑父母不要四處走動及勤加洗手。

【0916】旅客李小姐表示，今早有不少旅客如常都餐廳吃早餐。不過她對於目前仍未知何時能上岸感到擔心。而他丈夫本身需要服用的血壓藥物亦所餘無幾，他們今日打算前往駐船醫生看診，惟得知船上的血壓藥物與以往服的藥物牌子不一，因此亦感憂慮。

【0911】由船上旅客提供圖片可見，船公司今早安排貨車到碼頭，並補給物資，包括食物及汽水。

【0814】民主黨醫療政策發言人黃碧雲將聯同黨友觀塘區議會副主席莫建成、九龍城區議會主席蕭亮聲及黃大仙區議員莫嘉嫻，今（7日）9時抵郵輪碼頭了解世界夢號的最新情況，並於9時30分向傳媒交代民主黨「世界夢號」支援熱線接獲之個案的最新情況。