【武漢肺炎】隔離營爆滿　灝景灣患者家屬留家「隔離」　居民憂慮

青衣灝景灣分別在周三及四（5日及6日）有兩宗確診個案，分別是56歲男子及其55歲妻子。葵青區議員譚家浚在facebook上表示，確診患者的家人並沒有送去隔離營，衛生防護中心解釋隔離營爆滿。譚家浚晚上聯同一眾居民在灝景灣與管理公司了解。

晚上8時許，一名姓官女業主即場致電衛生防護中心了解事態發展，指確診患者的三名家人為密切接觸者，應根據法例送往隔離，惟因隔離營爆滿，而被送返兩名確診者住所「自我隔離」，質問為何有如此安排，接線職員指上級已知悉事件，會盡快安排。業主問職員如何確保隔離恰當，職員指衛生防護中心會監測密切接觸者有無病徵。

官表示，當隔離營爆滿時，患者家人被逼留在家中，衛生防護中心應交代如何跟進情況，包括垃圾、膳食的安排等。另一方面，衛生防護中心亦應指示管理公司如何處理事件，並列作需要跟進的事項。她要求衛生防護中心在晚上9時回應居民查詢。

居民向管理公司了解事件。( 葵青區議員譚家浚直播片段截圖)

業主立案法團主席表示，當第一座出現兩名確診患者，已進行消毒清潔，並出通告知會住戶。兩名確診患者的父母、工人沒有病徵，留在家中，並沒有出過門口。他指管理服務中心已頻密地致電了解情況，如果三人需要家居服務，管理服務中心會盡量安排。他明白大家擔心，但希望不要過份驚恐。他指會經各方渠道令衛生防護中心有所行動。