【武漢肺炎．持續更新】世界夢號滯留第三日　衞生署將為船員探熱

今月五日「世界夢號」於停泊啟德郵輪碼頭，三千多名本地旅客及員工滯留船上至今。今日（8日）早上陸續有人到場為親友送物資。旅客吳先生指今早船上廣播指， 所有送院人士的武漢肺炎測試均呈陰性，有指衞生署人員稍後會再上船，為船上職員檢測體溫。世界夢號發言人指，因應衞生署指市民應減少人群聚集，證實昨日下午開始暫停麻雀區及電影區。旅客雷先生表示，近日有旅客鼓噪，希望可以盡快回到岸上。

【1135】市民吳先生表示，其母親及親友一行八人目前仍在郵輪上，他今日首次到場為親友送上衣物及藥物，他指家人相紀相對大及有長期病患。據他了解，家人指船公司每人派員清理房間，他稱家人心情目前平靜。

【1042】世界夢號發言人表示，因應衞生署指市民應減少人群聚集，證實昨日下午開始暫停麻雀區及電影區。至於就有關船員檢查情況，需以衞生署發佈資訊為凖。

【1040】旅客雷先生表示，據知船公司避免人群聚集，昨日下午開始暫停麻雀區及電影區，大部分旅客回到房內休息，其間見有旅客鼓噪，希望可以盡快回到岸上。

【1037】有港口衞生署人員進入檢查站。

【1025】旅客吳先生表示，今早船上進行廣播指， 所有送院人士的武漢肺炎測試均呈陰性。有指衞生署人員稍後會再上船，為船上職員檢測體溫，目前仍未知旅客何時可以登岸。

【1020】旅客李小姐表示，今日船上有廣播指必須為所有船員再次測試溫度，昨日六位船員的檢驗情況需要等待結果。另外船公司會為旅客提供免費餐飲服務，以及提供口罩。

【0930】早上約九時半，陸續有人到場為親友送物資。

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「世界夢號」上月越南航次 八人確診武漢肺炎

星夢郵輪旗下「世界夢號」1月19日由內地南沙前往越南航次有8人確診武漢肺炎，本月2日於本港出發台灣的航次，被台灣高雄拒絕入境後折返，昨日起（5日）停泊啟德郵輪碼頭，1800多名本地旅客及1800多名工作人員被滯留船上至今。昨日(7日)晚上10時許，衞生署衞生防護中心發新聞稿表示，兩人化驗結果顯示對新型冠狀病毒呈陰性反應，另外，今日（7日）有一名船員報稱出現呼吸道感染徵狀，其新型冠狀病毒測試化驗結果待定。