涉大埔、尖沙咀3宗行劫案　16及19歲中學生被捕　一同黨仍在逃

尖沙咀及大埔於去年底發生3宗涉執找換店職員、遊戲機中心及私人會所劫案，牽涉金額共146萬元。警方先後拘捕兩名分別16及19歲中學生，他們涉嫌與3宗劫案有關，另外有一人仍在逃，警方已鎖定有關人士，正追緝疑犯。

去年11月27日，尖沙咀亞士厘道有兩名找換店職員用袋裝着270萬現金 ，經過漢口中心時遭3名賊人搶去120萬現金，賊人逃去。同年12月11日深夜，3名賊人於大埔翠屏花園，趁一間遊戲機中心關門之際行劫，其中兩人攜同牛肉刀，劫走遊戲機中心4萬元現金。7日後，在12月18日，大埔廣福道樓一間樓上私人會所遭3名持牛肉刀賊人闖入，賊人劫走會員個人財物及現金，涉及金額共22萬。案件發生後兩天，其中兩名賊人食髓知味重返會所，職員發現馬上報警，當時警方聯同一名休班警員及熱心市民，在會所附近制服一名賊人，警方現場檢獲一把牛肉刀，3宗案件其後交由大埔警區刑事支援隊調查。

大埔警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸表示，警方經調查後，成功鎖定兩名賊人身分，於今年2月7日晚上，在油麻地吳松街再拘捕多一名賊人。被捕人士分別為16歲及19歲的中學生，兩人相識，沒有黑社會背景。第三名賊人則仍在逃，警方已鎖定有關人士，正追緝疑犯。警方不排除賊人於不同區域干犯類似罪行，將調查其犯案動機。現時3宗案件合併大埔警區重案組第二隊跟進。