【悼念周梓樂．直播】周梓樂逝世三個月　尚德停車場逾百市民悼念

22歲科大生周梓樂去年11月4日在將軍澳反修例衝突中，於尚德停車場從高處墮下重傷昏迷，留醫至11月8日不治。今日（8日）是周同學逝世三個月，網民號召今晚8時09分全城默哀一分鐘。意外現場尚德停車場外有晚上有市民聚集悼念周同學，包括燃點蠟燭及獻花。

【2055】遊行隊伍人數約200，到達尚德停車場。

【2046】一批反對坑口設指定診所的市民，由坑口培成花園步行至尚德停車場。

【2037】現場消息指，坑口有警察戒備。

【2024】現場超過一百名市民聚集，有人播放「愛是不保留」、「Amazing grace」等聖詩。

【2018】有人在牆上的黑色帆布上寫下悼念周同學字句。

【2009】現場約數十名市民為周同學默哀一分鐘。

【2004】有人準備蠟燭讓在場人士獻蠟燭。

【1945】尚德停車場外有人重新設置周同學及陳彥霖花壇，約十多人在場排隊獻花及點起蠟燭。

上月21日凌晨3時許，近半百名防暴警，前往尚德停車場外清拆「祭壇」，期間有夾斗車到場協助清拆，防暴警則在馬路戒備。至凌晨約4時，「祭壇」全被拆走，警員收隊離去。「祭壇」原本滿布磚頭、蠟燭及紀念品，事後變得一片頹垣敗瓦，周同學及陳彥霖的「遺照」亦不知所終，牆身只剩部分未能鏟走的便利貼。