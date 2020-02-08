【直播】將軍澳黑衣人堵路　蒙面警坐私家車到場拘人　險撞示威者

22歲科大生周梓樂去年11月4日在將軍澳反修例衝突中，於尚德停車場從高處墮下重傷昏迷，留醫至11月8日不治。今日（8日）是周同學逝世三個月，網民號召今晚8時09分全城默哀一分鐘。意外現場尚德停車場外有晚上有市民聚集悼念周同學，包括燃點蠟燭及獻花。至晚上近10時，有黑衣人用雜物堵路，隨即有蒙面便衣警員乘坐私家車到場，追捕示威者。

尚德停車場外有黑衣人堵路。（陳浩然攝）

【2226】防暴警員防線後退，沿途有示威者指罵。

【2222】有警員舉起防暴槍並上膛，將槍指向在場記者及示威者。

【2219】傳媒聯絡隊警員與在場人士發生口角。

【2214】便衣警員將一名男子帶走，防暴警員不斷要求記者返回行人路。

【2209】大批防暴警員趕至，向記者及在場人士施放胡椒噴劑，並舉起藍旗。

【2205】蒙面便衣警員分別乘坐兩輛私家車高速駛至十字路口，有示威者險被撞。示威者四散，便衣警員手持警棍隨即下車，追捕黑衣人。警員追至廣明苑，至少一名女子被制服。

【2158】有黑衣人於尚德停車場外唐明街及唐俊街交界，用雪糕筒、單車等雜物堵路。

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【2117】尚德停車場二樓亦有市民聚集，觀察悼念活動情況。

【2055】市民繼續獻花，其間高呼「光復香港，時代革命」、「反對坑口肺炎診所」等口號。

【2055】遊行隊伍人數約有200人，陸續到達尚德停車場。

【2046】一批反對坑口設武漢肺炎指定診所的市民，由坑口培成花園步行至尚德停車場。

【2037】現場消息指，坑口有警察戒備。

【2024】現場超過一百名市民聚集，有人播放「愛是不保留」、「Amazing Grace」等聖詩。

【2018】有人在牆上的黑色帆布上寫下悼念周同學字句。

【2009】現場約數十名市民為周同學默哀一分鐘。

【2004】有人準備蠟燭讓在場人士獻蠟燭。

【1945】尚德停車場外有人重新設置周同學及陳彥霖花壇，約十多人在場排隊獻花及點起蠟燭。

上月21日凌晨3時許，近半百名防暴警，前往尚德停車場外清拆「祭壇」，期間有夾斗車到場協助清拆，防暴警則在馬路戒備。至凌晨約4時，「祭壇」全被拆走，警員收隊離去。「祭壇」原本滿布磚頭、蠟燭及紀念品，事後變得一片頹垣敗瓦，周同學及陳彥霖的「遺照」亦不知所終，牆身只剩部分未能鏟走的便利貼。