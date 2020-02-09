【世界夢號】讚船上衛生佳　旅客：覺得喺船安全過上岸

世界夢號停泊啟德郵輪碼頭踏入第5天，1800名旅客及1800名船員一直滯留船上。衞生署昨日為船上所有船員工進行測試，今日（9日）下午表示全部樣本對武漢肺炎病毒測試結果均呈陰性，即旅客可以離開。船上廣播指下船時間為下午5時半，船公司亦會提供免費大巴接載旅客前往市區，預計晚上8時前所有旅客要離船。不少上岸旅客都稱讚船上衛生情況良好，甚至有人表示：「其實我覺得喺船上安全過上岸。」

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【1645】星夢郵輪市場部副總裁葉靜文表示，共有1814位船員通過測試，船隻即時獲解封，為免人流聚集，公司已安排逾50輛巴士接載旅客到港九及新區主要地區。另外，有逾百旅客持外國護照，星夢在旅遊發展局協助下，會為他們安排免費住宿。她感謝旅客及其家人的理解，又指今日接到「突如其來嘅消息」，得知船可解封，今晚「世界夢號」仍會停泊在啟德郵輪碼頭，公司稍後會再研究其下一站。

【1826】雖然於船上滯留數天，但旅客黃先生認為沒有浪費時間，亦沒有要求船公司作出賠償。

【1820】旅客陳先生表示，郵輸公司會給他們證明，故不擔心滯留數天會影響工作。

【1811】旅客周小姐認為政府公布消息時模稜兩可，不說清楚何時下船、如有人確診，是否需要隔離等。滯留5天她以平常心面對，因自己是家庭主婦，故不影響工作。她稱從不擔心船上有疫情，因為1月24日至今已時隔多天，船上亦沒有內地旅客，她更指「其實我覺得喺船上安全過上岸」，因為政府無全面封關，社區中可能有病人，出街可能感染。

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【1758】旅客嚴先生表示，不擔心會被隔離，指船上很乾淨，又讚政府檢疫安排良好，日後仍會再搭郵輪。他稱「依家最開心返屋企」，回家要用碌柚葉再洗澡。

【1750】有旅客說離開郵輪後，高呼：「I am free！（我自由了）」。一名男旅客說，船上衛生良好，雖然被滯留數天，但並不認為無辜受牽連，「冇話無唔無辜」，亦不會自我隔離14天。

【1735】旅客獲准下船，魚貫離開船艙，與船員揮別，分乘多輛免費接駁巴士前往各區。畫面所見，旅客以年長人士為主，有白髮蒼蒼老婦及老翁坐需坐輪椅，有人與船員擁別，所有人均戴上口罩。

【 1514】被問及如何能夠於一日內確保檢測結果準確，梁耀康醫生表示，所有樣本均由公共衛生化驗服務處理，當中涉及不同有流程，昨日處方取得樣本後，便送往化驗所進行測試，經過程序才可於短時間內完成。梁又指，大部份船上的人員均沒有病癥，對如沒有病徵的人員而言，一般不會進行兩次檢測，除非醫生懷疑其個案，或其病癥長持不退，才會進行兩次的測試。



【1512】至於船上人士是否可以隨時離開，之後是否需要自我隔離，梁耀康指他們不需要作14日隔離，但呼籲他們經常洗手。

【1505】九龍城民政事務專員郭偉勳表示，民政事務處一直關心郵輪上人員的需要，18區民政事務處共37條24小時開放的熱線，為船上人員提供協助，至今共接獲130個熱線要求，包括藥物﹑物資及膳食安排，並轉交部門跟進。

旅遊事務副專員蔡敏儀表示感謝乘客﹑船員﹑及郵輪公司的諒解，郵輪公司的全力全力配合，以及前線及檢測人員支援。

【1504】衞生署衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生指，昨在船公司協助下已替所有船員收集樣本，交到實驗室作測試，今日下午完成結果，1800多個船員對武漢肺炎測試呈陰性，由於檢疫已完成，所以所有船員與旅客可以下船。被問到為何較先前4天預測提早完成檢測，梁耀康表示昨日動員大量人手，加上船員非常合作，昨日檢疫過程非常順利，很多謝實驗室成員使用大量資源，盡快測試，盡快排除船員感染可能。

至於郵輪碼頭會否再接收郵輪，例如威士特丹號，旅遊事務副專員蔡敏儀指特首林鄭月娥已宣佈2月5日後兩個郵輪碼頭停止清關及出入境，故「唔會再有乘客（經郵輪碼頭）出境及入境」。

世界夢號完成檢疫，預料船上3,600船員及旅客今日可以下船。（鄧詠中攝）

【1453】另外，廣播又指，預計下船時間為下午5點半，公司會提供免費大巴接載旅客前往市區。

【1434】船上廣播指，衞生署方已對所有船員樣本進行檢查，全部均呈陰性，衞生署於船上檢疫工作已完成。另外，有旅行團旅客已收到訊息，指待船長完成廣播後，旅客可提取行李帶及接駁巴士車票，離船前所有人必須完成結帳手續，同時所有旅客需於今晚8時前離開；訊息指若非本地居民，郵輪公司可提供一晚免費酒店住宿，若需郵輛提供證明文件，則可向公司提出申請。

【1430】船上廣播指衞生署宣佈昨日收到的船員樣本，已完成所有檢測結果呈陰性，稱「對於呢架船衞生檢疫工作已經完成」，旅客預計今天內可離船。

【1330】世界夢號旅客滯留第５天，衞生署衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生、九龍城民政事務專員郭偉勳和旅遊事務副専員蔡敏儀將在下午3時見記者，匯報有關世界夢號檢疫工作的最新進展。

【0330】一名船上女仕疑感到不適，深宵由郵輪碼頭送到聯合醫院。

衞生署衞生防護中心鑑於上月曾乘坐「世界夢號郵輪」的內地旅客被確診感染新型冠狀病毒，中心將為「世界夢號郵輪」所有工作人員（約1,800人）進行新型冠狀病毒檢測，以排除他們受到感染，保障船上乘客的健康。有關測試預計約4日後完成。港口衞生科人員早前已為有病徵的船員和乘客進行新型冠狀病毒的測試，結果全部呈陰性。

滯留郵輪5日的旅客不滿安排，質疑衞生署為何不從一開始取全部工作人員樣本測試，不希望繼續逗留船上。