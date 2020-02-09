【武漢肺炎】網購平台接醫護流淚求助　開倉售防疫口罩供前線

口罩供應持續緊張，不但普羅大眾「一罩難求」，醫管局昨日（8日）表示目前口罩僅有一個月存貨，並指購入裝備有困難，前當其衝的醫護人員亦四處張羅防疫用品。香港人守望相助，一個網購網站指曾接獲上百醫護人員淚流致電救助，為保障前線醫護人員安全，今日（9日）發起「醫護防疫產品開倉活動」，以開倉形式發售一系列防疫產品予前線醫護。 排第三位的郭小姐今早6時15分到場，自己因要接觸高危人士，沒有貨源的情況下亦要買較貴類型口罩代替，最後花費470元。

百名醫護排隊購防疫產品

今早（9日）有網上購物平台發起「醫護防疫產品開倉活動」，限香港醫護人員購買3M防疫產品。「香港購物網」表示，目前醫護物資短缺，過去星期收到上百醫護人士致電救助，為保障醫護人員安危，公司決定將剛剛到貨的3M防疫產品以開倉形式售予前線醫護人員，產品包括3M防疫產品及醫療口罩，以限購方式發售。今早9時許現場已有約100人排隊，有職員向現場人士量度體溫。不時有市民看見隊伍，便就上查問，職員則解釋只限醫護人員，亦沒有普通口罩。

排第三位的郭小姐今早6時15分到場，她認為若只限醫護購買會較方便，因為自己較少前一日便到場排隊，「排過幾次都買唔到」。她表示，日前到藥房查看過，外科口罩需45元5個，韓國KF49亦要30元一個，自己因要接觸高危人士，沒有貨源的情況下，亦要買較貴類型的口罩代替。

郭小姐又指，曾見過有店舖疑將口罩私留，若要杜絕情況，認為政府應想辦法協助，例如由政府部門分發口罩，而市民則以身份證購入。她續指，指部份藥妝店為免市民連夜排隊，於到貨後一小時才於網上發佈消息，認為其用意良好，但市民或需要搭車到場，到場時貨物已售完，不希望行先到先得制，應避免市民重覆購買。

另一名到埸排隊的醫護人員則表示，自己到此購買3M的防疫產品，包括防目鏡、防護衣及口罩等等，因家裡已不夠口罩，因此到場購買。

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