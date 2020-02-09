海關機場兩日破3宗運毒案　男旅客鞋履兼體內藏毒

香港海關昨日（8日）和今日（9日）在香港國際機場一連破獲三宗旅客販運毒品的案件，共檢獲約6公斤懷疑冰毒及約4公斤懷疑可卡因，估計市值共約890萬元。



一名男旅客今日從南非約翰內斯堡飛抵本港。海關人員進行清關時，在他所穿着的鞋履暗格內發現約1.6公斤懷疑可卡因。由於海關人員懷疑該名男旅客體內亦藏有毒品，於是帶他往醫院檢查，其後他從體內排出約490克懷疑可卡因，遂把他拘捕。

該名涉及販運懷疑冰毒的男子，已被控以一項販運危險藥物罪名，案件將於明日（10日）在西九龍裁判法院提堂。

此外，一名男旅客昨日從柬埔寨金邊飛抵本港。海關人員進行清關時，在其寄艙行李內的6個食品包裝內發現約6公斤懷疑冰毒。此外，一名女旅客昨日從巴西聖保羅經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴及菲律賓馬尼拉飛抵本港。海關人員進行清關時，在她穿着的內衣中發現約2公斤懷疑可卡因。兩名旅客因此被捕。

另外兩宗販運懷疑可卡因的案件則仍在調查中。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。



