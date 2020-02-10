【奪命車禍】港鐵職員下班騎電單車返家出事　兄盼有車cam查真相

將軍澳寶琳路今早發生3車奪命車禍，39歲鐵騎士傷重不治。死者兄長表示，弟弟於港鐵做通宵班，負責職維修工作，出事前駕電單車返家，沒料卻遭逢車禍喪命，家人希望有駕駛人士可提供行車記錄儀（車Cam）片段，以了解車禍真相。

死者胞兄黃先生呼籲提供車cam，盼事件水落石出。（林振華攝）

39歲死者姓黃，據悉未婚，與年約六旬父母同住於秀茂坪寶達邨一單位，其兄長表示，弟弟生前於港鐵任職維修約5年，於將軍澳車廠返通宵更，數年前購入電單車代步。黃先生指，事發時弟弟剛下班，駕駛肇事電單車回家途中出事，他指弟弟不會開快車，雨天更不會開電單車，形容其駕駛態度「穏陣」。

死者父則表示，兒子近日身體無不適，目前未清楚肇事原因，家人盼有目擊者提供資料，或有其他司機可提供行車記錄儀（車Cam）片段，查出真正肇事原因。

港鐵發言人表示，對痛失一位同事感到難過，已經聯絡其家人致以深切慰問，並會向他們提供一切可行的協助。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，返工及放工遇交通意外，不在勞工保險賠償範圍，除非是公司安排的車輛。

事發今（10日）近7時，死者駕駛電單車沿寶琳路向秀茂坪方向行駛，至近馬遊塘對開時撞向停泊路邊的泥頭車，電單車碎片擊中駛至的私家車，令車禍涉及3輛汽車。死者被拋出倒地，頭及胸受重傷，在現場遺下大量血迹，昏迷送院搶救後證實不治。事件中的泥頭車及私家車司機均通過酒精呼氣測試。