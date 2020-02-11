【武漢肺炎】多輛政府小巴抵康美樓　警一度封鎖大廈　街坊惶恐

青衣長康邨康美樓，其低層及中層07單位先後有住戶確診「新型冠狀病毒」(俗稱「武漢肺炎」)，當局恐大廈的接駁糞渠排氣管成為播毒來源，於是在今日凌晨時份，急急撤離該幢大廈由2樓至35樓、所有07單位的住戶，前往4個政府提供的檢疫中心進行隔離。

衛生防護中心於今日凌晨零時45分召開記者會交待詳情，而早在昨日(10日)晚上約9時，有長康邨居民已在社交媒體上發佈信息，指有大批身穿防護袍的警員、與及多輛AM車牌的白色車身小巴，在康美樓樓下集合，警員拉起封鎖線，一度不准所有人出入。隨後則准許大廈住戶返家。

街坊紛紛留言表示擔心：「係咪變淘大2.0?」、「其他座會唔會有同樣問題?」。而當記者會召開後，街坊則在猜測哪一層確診。

據知上述的AM車牌小巴，為衛生署所使用，用作撤離07單位過百名住戶，前往檢疫中心之用。車上的司機亦身穿全套防護衣袍。數輛小巴於凌晨2時許開始駛離康美樓，車上有居民。此外，較早時有數輛消防處救護車到達康美樓，接走數名街坊。據悉他們均有喉嚨痛等病徵，為安全計由救護員護送，前往醫院接受治理及檢查。

大批身穿防護袍的警員封鎖康美樓。(陳永武攝)