【武漢肺炎】警察穿防護衣在長康邨自拍　警方：記錄警員工作情況

青衣長康邨康美樓，日前先後有兩名A翼07室住戶確診新型冠狀病毒(俗稱「武漢肺炎」)，政府於昨日凌晨緊急撤離過百名住客。衛生署派出身穿藍色保護衣及口罩的人員登樓，逐個A翼07室拍門，通知及協助住戶前往檢疫中心；部份住戶因為出現病徵，消防處救護員亦穿上藍色保護衣及口罩等防護設備，登樓為患者進行治理及送院。

涉事的康美樓，有大批警務人員在大廈外圍及門外把守，及拉起封鎖線。部份警務人員身穿的，並不止是藍色保護衣，而是更高規格的白色Tyvek保護袍；其他警員則穿普通軍裝，再戴上口罩。

有市民從直播片段中發現，其中一名身穿白色防護袍的警員，竟在大廈外圍舉起電話集體自拍，質疑警員的專業。亦有市民認為，要深入「疫區」的醫護人員，只能穿普通藍色防護衣，質疑警員「錫身」，只守在外圍，卻消耗高級防護衣，相當浪費：

「點解救護啲保護裝備仲少過警察」 「點解醫院唔夠防護衣，但警察個個都有」 「請將保護衣物留給醫護」

有身穿白色防護衣的警員疑自拍，部份軍裝警員則僅戴口罩。(NOW新聞台直播截圖)

相關的直播截圖，在網上流傳了一整天，而警方在facebook專頁上，並未有就自拍事件解畫，只在昨日(11日)晚上9時許，轉載了政府facebook專頁「添馬台」的帖文，並附上文字：

【 各司其職 同心抗疫 】 自疫症發生以來，警隊一直緊守崗位，全力支援政府各部門的抗疫工作。面對挑戰，警隊上下定必克盡己任，隨時候命，繼續與社會各界同心抗疫。

而「添馬台」則為警員穿白色防護衣辯解，指有需要按守則穿上防護衣，作出協助居民疏散的工作：

「坊間有人單憑一兩張相片便斷言警務人員「錫身」，其實警務人員在執勤時的裝備有守則參考，按情況和執行職務涉及的風險而定。昨晚有傳媒在青衣長康邨拍到身穿白色防護衣的警員，是負責進入康美樓協助疏散部份不願離開的居民，考慮到可能的近距離接觸，便按守則穿上防護衣。 防護衣的分配是按工作人員崗位涉及的風險而訂。值得留意，從電視新聞畫面可見到，並非參與行動的所有警員都穿白色防護衣：有警員穿藍色防護衣，亦有警員只佩戴口罩；有接載患者及大廈清潔的工作人員，則跟部分警察一樣穿上白色防護衣。」

至於警員疑在康美樓外自拍一事，《香港01》向警察公共關係科查詢。警方回覆指：「行動期間，警方派出傳媒聯絡隊到現場協調傳媒進行採訪，傳媒聯絡隊成員亦有拍攝現場警務人員的工作情況以作記錄之用。」

警員身穿的「Tyvek」防護衣，由美國杜邦公司出產，防水透氣、防護多種液體和固體化學品，如石棉、玻璃纖維、鉛粉塵和油漆「氣溶膠」等有害微粒粉塵，質料輕薄耐磨損。翻查資料，警方的災難遇害者辨認組(DVIU)人員出動時，亦要穿上此款防護衣。至於藍色的醫護人員防護衣，主要防止病菌病毒透過空氣或液體，沾在醫護人員身上。而穿上及脫下防護裝備時，亦須依照既定步驟進行，否則等於無作用。

警方DVIU人員出動時，會穿上Dupont Tyvek防護衣。(資料圖片/蔡正邦攝)

政府FACEBOOK「添馬台」出帖指：「政府部門會繼續各司其職，同心抗疫。」