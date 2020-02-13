【童黨欺凌】不滿畀人唱　中三生迫兩師弟口交　拍片恐嚇掟上網

藍田發生駭人聽聞童黨欺凌事件，兩名中三男生疑不滿遭兩名中二同校師弟「講壞話」，相約對方「講數」，並找來最少6名同黨，自稱黑幫新義安成員，對師弟拳打腳踢之餘，竟迫他們互相口交，同時拍下淫片威脅擺上網，不准2人報警。惟終因家人發現事主身上傷痕，令童黨惡行敗露。

事主被迫拍口交及拍片

據了解，兩名15歲主犯與兩名14歲事主就讀秀茂坪一中學。兩主犯疑不滿遭兩師弟「講壞話」，於是相約2月1日晚上到啟田商場「講數」，並「吹雞」找來6名男同黨，一行8人先後毆打兩事主，再迫令2人互相口交，更拍下口交片段，威脅他們不准報警及外揚事件，否則將口交片於網上公開，其間有人自稱黑幫新義安成員。

兩事主受驚原不敢告知他人，但被家人發現身上傷痕，細問下揭發事件，家人大怒報警。

5童黨被捕3人在逃

觀塘警區反三合會行動組（反黑組）人員調查後，昨日（12日）在康田苑拘捕兩名主犯，並在單位內檢獲41克可卡因，市值約4.4萬元。警方隨後在平田邨拘捕另一名15歳同黨，他為雙失少年，同時是毒品提供者。3人涉嫌襲擊致造成實際身體傷害、以威脅促致他人作非法的性行為、自稱三合會成員、刑事恐嚇及販毒。

警方其後再於康田苑附近拘捕2名14及15歲同黨，他們均為學生，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及以威脅促致他人作非法的性行為。此外，警方正追緝另外3名疑犯。