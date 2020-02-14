【奪命車禍】沙田的士貨車猛撼一死四傷　27歲的士男司機送院不治

沙田發生奪命車禍，今（14日）凌晨於源禾路與火炭路十字路口，一輛市區的士與一輛貨車相撞，的士上4人沿血被困，其中27歲男司機獲救出送院後證實傷重不治，2男1女乘客及31歲貨車男司機受傷送院，其中女乘客情況危殆。

周五（14日）凌晨約3時34分，一輛市區的士與一輛貨車，駛至源禾路與火炭路十字路口時，發生猛烈相撞。意外釀成五人浴血，其中的士左邊部分車頭，鏟入貨車車底，全車嚴重毀爛變形，車上四人全部被困，有人失去知覺。

大批消防員趕抵拯救，醫院亦派出醫療隊到場協助救援。消防員鋸開的士車頂，先後將四名被困傷者救出及送院，其中的士司機被救出時，已奄奄一息，送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，終告不治。死者為一名27歲姓金男子，另外31歲姓黃貨車司機、的士上2男1女乘客同被送院救治，全部須留醫，其中30歲梁姓女乘客情況危殆，30歲姓陳的士男乘客情況嚴重，其餘兩人情況穩定。新界南總區交通部特別調查隊正調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電36611300或36611348與調查人員聯絡。

當區區議員李志宏稱，有街坊向他表示，凌晨3時半左右，聽到窗外傳來剎車聲音，持續了約10至15秒，亦有街坊指懷疑有人衝燈，由於當時路面濕滑，導致收掣不及而發生意外。

的士乘客被困車內。（劉定安攝）

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今午，記者重返事發現場，發現的士前「泵把」仍遺在現場，路邊欄杆被嚴重撞毀，路邊指示牌亦被撞倒，有工程人員在場整理。

大批消防員抵救被困的士傷者。（劉定安攝）