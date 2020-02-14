啓田商場童黨欺凌事件　5男童被落案起訴

藍田啓田商場發生的童黨欺凌事件，2名14歲中二學生被同校兩名中三15歲兄弟糾黨毆打及迫使互相「口交」案件，觀塘警區反黑組人員於前日（12日）拘捕5名涉案男童，所有被捕男童已被落案起訴。

其中兩名被捕15歲兄弟已被暫控合共一項襲擊致造成實際身體傷害、合共一項以威脅促致他人作非法的性行為、合共一項自稱三合會成員、合共一項刑事恐嚇及各一項販毒罪；另外兩名被捕男童已被暫控合共一項襲擊致造成實際身體傷害及合共一項以威脅促致他人作非法的性行為罪；另一名被捕男童已被暫控一項襲擊致造成實際身體傷害、一項以威脅促致他人作非法的性行為、一項自稱三合會成員及一項刑事恐嚇罪。案件已於今日（14日）於粉嶺裁判法院提堂。

事件發生在2月1日，當日有4名同校的中二、中三男生因瑣事發生爭執，至晚上10時許，2名15歲中三生兄弟相約兩事主至觀塘啟田道的啓田商場內講數。其間，2名14歲男童被最少8人以手襲擊，並被要求互相「口交」。5名14至15歲男童更自稱三合會成員，並以言語恐嚇兩人。

前日（12日）觀塘警區反三合會行動組人員經深入調查後，在康田苑一單位內拘捕2名15歲男童，並在單位內檢獲約41克懷疑可卡因，市值約44,000元。人員亦在平田邨一單位拘捕1名15歲男童，相信他曾提供毒品。三人涉嫌襲擊致造成實際身體傷害、以威脅促致他人作非法的性行為、自稱三合會成員、刑事恐嚇及販毒被捕。



經調查後，警員亦在康田苑附近拘捕2名14及15歲男童，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及以威脅促致他人作非法的性行為。所有被捕男童被扣留調查。