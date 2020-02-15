【逃犯條例】城大學媒指控警方濫捕及性騷擾　警fb籲提供證據調查

反修例風波持續逾8個月仍未平息，本月8日晚至9日凌晨，大批示威者聚集將軍澳尚德，悼念墮樓身亡3個月的科大生周梓樂，並再度爆發警民衝突，多人被捕，當中包括區議員及記者。城大城市廣播其後發出聲明，譴責警方濫捕及性騷擾該台記者；及至昨晚（14日），警方於facebook澄清是依法辦事，絕非濫捕，同時十分重視有關性騷擾的指控，呼籲涉事人作出投訴及提供證據以作調查。

警方於facebook就城市廣播記者被捕一事，作出嚴正澄清，文中表示事件中警員曾截查一名24歲本地男子，並搜出一張不屬於他的長者八達通，以「盜竊」將其拘捕。警方是依法辦事，絕非濫捕，而涉事人的背景絕非警方執法的考慮因素。文中又提及，警方十分重視涉及性騷擾的指控，呼籲涉事人盡快與警方聯絡、或作出投訴，提供相關證據，讓警方展開調查及秉公處理。

事發於本月8日晚至9日凌晨，示威者聚集尚德邨悼念周梓樂，其後有人堵路，警方施放催淚彈驅散。行動中多人被捕，包括區議員王卓雅及馮君安，另外一名癲狗日報記者及一名城大記者亦被捕。至前日（13日），城市廣播署理會長葉嘉渝於facebook發出聲明，譴責警方妨礙新聞自由、濫捕及性騷擾該台記者，指警方多次稱呼被捕記者為「死gay X」及威嚇將其雞姦。

警方澄清全文如下：