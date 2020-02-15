【武漢肺炎】康美樓07室廁所喉管被復修更新　居民：好放心

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，青衣長康邨康美樓4名居民先後確診。由於政府擔心病毒經排污渠管系統傳播，周二（11日）凌晨撤離大廈A07室101名住戶接受隔離。幸好住戶的病毒測試全部呈陰性反應，今午已陸續回家。有低層A07居民回家後，發現廁所喉管疑因日久失修，被房屋署檢查後更換一節新喉管及修補2個接駁位，並直言今次政府安排良好。

居住康美樓低層A07室的Kelvin指，回家中，發現廁所中有兩個接駁位被修理過，另有一節喉管被更換。 （郭倩雯攝）

居住長康邨康美樓低層A07室的Kelvin表示，一家四口在美孚翠雅山房接受隔離4天。他坦言期間伙食良好，只是難以入眠。問及有不少美孚居民反對在屋苑附近設置檢疫中心，Kelvin聞言反問：「擔心乜嘢啊？唔好咁啦，大家都係香港人。」Kelvin返回家後，發現廁所的喉管有兩個接駁位被修理過，另有一節喉管被更換，相信是喉管日久失修，經房屋署檢查後再重新接駁。

任職地盤工的Kelvin指，政府人員已做好補漏工程，現時相當放心。他指之前廁所喉管、排污管雖未曾傳出異味，自己亦會倒漂白水入渠消毒，「3日倒一枝漂白水啊」。

Kelvin的母親馮女士則指，在美孚翠雅山房隔離期間曾多次探熱以及接受身體檢查，並無任何異樣。她在房間內經常收看電視新聞報道，留意疫情最新進展，她稱未有想過會發生交叉感染，亦未曾見過其他街坊，直至今早乘旅遊巴前才見到其他同接受隔離的街坊。