情人節沙田車禍的士2死3傷　商台DJ阿檸悼女友：再見老婆，遲點見

昨日（14日）情人節沙田發生奪命車禍，一輛市區的士與一輛貨車相撞，事件釀成2死3傷，其中27歲姓金的士男司機及車上30歲姓梁女乘客傷重不治。據悉，女死者為商業電台DJ阿檸（薛晉寧）的女友，阿檸今日凌晨於Facebook發文悼念女友，「在任何年月、任何空間、宇宙，你都是我最想娶的人，我的老婆」。

商台DJ阿檸在社交網站貼出與女友的合照，悼念女友。（阿檸ig圖片）

昨日（14日）凌晨3時30分，沙田源禾路與火炭路十字路口，一輛市區的士與一輛貨車相撞，的士上4人浴血被困，其中27歲男司機被救出後，送院證實傷重不治；另外30歲姓梁的士女乘客昏迷送院後，至晚上亦證實傷重不治。

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阿檸寫長文憶相處點：你是我生命的三份二

據了解，30歲姓梁女死者為商業電台唱片騎師阿檸（薛晉寧）的女友，阿檸今日凌晨３時許在社交網站發文悼念女友，文中更以「老婆」相稱，指女友一直在他身邊支持他，是唯一不曾放棄他的人，亦是他最好的朋友及家人，「在任何年月、任何空間、宇宙，你都是我最想娶的人，我的老婆」、「再見老婆，遲點見」。不少網民留言安慰阿檸，「努力生活，願將來在其他世界中重逢」，希望他能捱過難關。

阿檸於2012年加入商台，曾主持節目《毒檸王國》、《無定向喪煲病狂》等，於2019年10月與另一名主持奧仕卡因無故缺勤，遭香港商業電台停止所有主持人工作至另行通知。阿檸其後曾於Facebook交代事件，指兩人因到英國參加樂隊Nowhere Boys主音陳維諾（Van）的婚禮，在沒有向公司請假下缺勤。

阿檸Facebook悼念全文

老婆，我想全世界都知，你是我的老婆。

在地球上，你是我一生人的運氣。

我愛你，我轉過無數方式愛你，

我願意用任何身份留在你身邊，

你是我生命的三份二，

我從中學開始到踏入社會的一舉一動，

好的、壞的、風光的、像落水狗的，

你都見證著，拉我回正軌。

我自卑也自大、自私也自傲，

假如我這生人有任何好，

通通都是由你的忍耐、啐念、教導而成。

你是我見過最有情義、鬼馬、精靈、可愛的人，

你是我最好的朋友，我深愛的家人。

我來自無人能理解的星球，

你是唯一理解我語言，

而且不曾放棄我的人。

我什麼都沒有時，你都不曾放棄我，

沒有人相信我的時候，你都一定支持我，

有你在身邊，首飾設計師、電台DJ、舞台劇導演，

目標一個一個拿下給你看。

不是我功勞，我只不過將我們的日常事，

用不同方式，逐件記下來而已。

他們不知道，那些廢話語錄，有一半是我們日常。

我有時會想，我們正慢慢變成像父母這樣的人吧。

你會看著我慢慢掉光髮根，我看著你快快長胖，

一直在旁，見證住對方的轉變，

用快鏡看就很有趣。

我很煩人，也極幼稚，

我不會自己做正確的決定，

告訴你啊，我有一個Obe Mode，

「假如我是Obe，我會怎選擇？」

我相信這可以帶我去我最終想達成的目標，

你叫我做個簡單、率直、坦誠的人，

我放入我字典頭三位，

我在我的工作也常常掛在嘴邊，

因為是好東西呀！Obe說的話，都是有智慧的話。

你啐念有功，我知道學不到，

記住都好。

你說我人生沒規劃，請打開中六時寫給你的日記，

我連睡房的設計圖都畫好，

你說要住村屋，三層高，

一層你父母，一層我父母，

我們自己一層，生兩個小朋友，

男的叫樂朗，快樂、開朗；

女的叫月遙，嗯，這個無特別意思，

純粹大家喜歡的中文字，

要家姐細佬，不要兄妹，

因為家姐會照顧細佬，你做少份，

看？根本一早規劃好！

我生命的力量，有超越一半是你這個人。

你帶走了我生命的一半，我可是有仇必報，

你等著瞧，我必定會來追討你，拿回我的一半。

到時去哪處都好，不去哪處都好，

我只想在你身邊，拖實那軟綿綿、像叮噹的手。

在任何年月、任何空間、宇宙，

你都是我最想娶的人，

我的老婆。

薛晉寧在地球上，一生只會有Obe這個老婆。

你去哪兒我都陪你，請你都陪我，

在我心入面，被我所有愛保護著你，

我傾盡全力愛著的梁銘汶。

再見老婆，遲點見。

老公

2020-2-14