【武漢肺炎】宿生接獲內部文件　有人未完成隔離退宿　促理大交代

新型冠狀病毒疫情持續，上周（4日）理工大學發新聞稿，指校方為約120位在過去14日曾前往內地的宿生，包括本地生、內地生及國際生，安排單人房作自我隔離。有人今日（15日）發起「反對理大宿舍隔離營」集會，促校方停用宿舍作隔離用途。晚上8時許，三名理大宿生向記者表示，獲得內部文件指有至少3名內地學生未完成隔離離開房間，另外有1名內地生更未完成隔離提早退宿，質疑理大就情況是否知情，促請校方交代事件。《香港01》正向理大了解事件。

下午4時許，曾有數名黑衣人在理大宿舍聚集，抗議校方以宿舍作隔離。防暴警員一度到場，最後防暴警員檢查現場人士證件後離開。晚上8時許，紅磡灣區議員任國棟聯同理大學生交代宿舍隔離情況。

內部文件顯示3人離開隔離房間 1人提早退宿

三名理大宿生與紅磡灣區議員任國棟晚上會見記者。陳同學（化名）指，傍晚收到一份內部文件，證明有至少3名需要接受隔離的內地宿生曾於隔離期間離開房間，更有1名需要接受隔離的內地學生提早退宿。她表示，3名宿生分別於12日、15日及17日完才成隔離，但期間3人未獲得批准離開房間，另外有1名學生於14日才完成隔離，但已提早退宿。李同學（化名）質疑，同學自行離開宿舍，校方是否知情，以及校方有否通報衛生防護中心。據了解，4名未完成隔離提早離開宿舍的學生分別到過合肥、上海、杭州及廣州等地。

她又指，內部文件顯示200人需要隔離，與較早前校方所講120人有出入。

理大為約120名在過去14日曾前往內地的宿生，包括本地生、內地生及國際生，安排理大宿舍單人房作隔離。（資料圖片）

陳同學又稱，有人目擊需要被隔離的學生在公共空間活動，形容隔離如同虛設。她甚至親自目睹有同學由武漢返港，於31日入住宿舍，但該同學獲校方告知只需隔離數天。她稱不理解校方做法，質疑學校隔離措施如何進行。

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校方拒公開隔離房間號碼 斥理大「豪賭」學生、居民健康

李同學（化名）認為校方處理手法欠透明。她稱，自1月29日，校方公布曾出現三個疑似個案，其後未有交代三人最新情況，有個別學生發燒亦無交代情況；2月4日，校方公布120名學生需要被隔離；2月5 日，校方公布不會有新同學入住宿舍，但申報依靠宿生自律申報，形容有關申報如同虛設，無法保障學生及附近市民安全。另外，校方亦未有公布白車三次進入學校詳細情況。

黃同學（化名）則表示，上星期宿生與校方開會，當中問到副校長會否公開自我隔離學生房間號碼及健康狀況，校方回應指屬學生私隱，拒絕公開詳情。她們稱，其他院校均有公布房間號碼，或用酒店作隔離，斥責理大「豪賭」學生及附近居民健康。

區議員任國棟表示，宿舍內有約200本地學生，因擔心自己曾接觸內地學生而染病，未敢回家。