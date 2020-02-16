【武漢肺炎】麗晶遊行街坊口角　防暴警噴胡椒　記者中招

位於九龍灣啟仁街的九龍灣健康中心普通科門診診所，被轉為新型冠狀病毒肺炎「指定診所」，用於接收相關病人，居民連日來表達擔憂，反對有關安排。至今日，再有網民以「守護九東，刻不容緩」為題，發起由麗晶花園遊行至啟業邨，晚上8時半集合，9時起步，集合地點為麗晶羽毛球場。發起人提醒要帶備身份證、口罩等，路線將視乎情況而定，如果人數不足時會改於屋苑遊行。 晚上9時許，近百名街坊及黑衣示威者在麗晶花園範圍內遊行，高呼「反對肺炎指定診所」口號，亦有人高呼反修例口號。晚上10時許，有示威者與一名住戶發生口角，一度打開傘陣作包圍，無人受傷，防暴警員衝到現場，要求示威者及記者後退，並舉藍旗及施放胡椒噴霧，記者「中招」。

防暴警員使用胡椒噴霧。（余睿菁攝）

【23：55】多名防暴警員，在宏照道用電筒照射停泊路邊的車輛車廂查看，有交通警亦在場。

【23：20】防暴警登上警車，返回麗晶花園外圍戒備。現場示威者及志願急救員不足50人，氣氛平靜。

【22：40】與街坊對罵的單位住戶衝到樓下，稱自己無報警及叫警方拉人，雙方情緒激動，有人曾一度打開傘陣，包圍該名住戶，其後未見有人受傷。防暴衝到現場，帶開住戶詢問詳情，同時要求記者後退，並作警告及舉藍旗，其後向記者噴胡椒噴霧。

【22：25】防暴警員登上警車。有大廈上住戶曾大叫「拉晒佢哋」，觸怒遊行街坊，街坊向一單位照射鐳射光及電燈，兩方互罵。

【22：15】麗晶花園外圍有大量警車巡邏戒備，及至巴士站位置，有黑衣示威者將雜物擲出馬路，意圖堵路。大批防暴警員落地追趕，黑衣示威者四散，其後防暴警隔着馬路與其他街坊對峙。

示威者高舉「堅決反對」標語開始遊行。（余睿菁攝）

【21：20】約100名示威者於麗晶花園內遊行，有示威者高呼叫樓上街坊「落嚟」一同守護家園，除了對政府防疫的不滿，亦有人叫反修例口號。

【21：04】現場約50人，遊行開始，示威者高呼「反對肺炎指定診所」、「自己家園自己救」。

【20：44】現場聚集了十多人，氣氛暫時平靜。有黑衣人在現場揮舞旗幟。