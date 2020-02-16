六周六犯案　無業漢涉爆竊油尖旺診所商舖　盜逾3萬元財物

本港近月有多間診所遭爆竊，警方昨（15日）在佐敦及油麻地進行反爆竊行動期間，於佐敦發現一名可疑男子，尾隨他登上一棟商業樓宇後，於14樓一個診所外將他截停，並在其腰包搜出士巴拿及9,800元懷疑贓款，警方發現診所正門及登記處有被撬過痕迹，相信他曾潛入爆竊，並與過去6周內5宗同類案件有關，6宗案件合共損失逾3萬元，未有證據顯示與偷口罩有關。

被捕男子姓文（58歲），報稱無業，昨晨9時許，他戴着口罩進入佐敦道5號一棟商業大廈，探員發現他形迹可疑，於是尾隨上樓進行監視，於14樓見到他從一間未營業的醫務診所離開，探員在其腰包搜出一支士巴拿及9,800元現金，診所的正門及登記處櫃桶亦有被撬過痕迹，診所職員其後證實為失款。

西九龍總區重案組第三隊總督察陳啟澤表示，被捕人是獨行犯案，相信與過去6周5宗涉及尖沙咀、油麻地及旺角等不同商業樓宇爆竊案有關，爆竊對象都是未營業的診所、補習社及商舖，損失財物包括手提電話及現金等，總值約3.1萬元，未有證據顯示與盜竊口罩或消藥用品有關。陳續指，被捕人暫被控爆竊，明日（17日）在屯門法院提堂。警方呼籲商業樓宇保安加強巡邏，並查問可疑人士，有需要可致電警方求助。