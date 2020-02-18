頑童不顧危險攀扶手梯及圍欄潛入樂富UNY　僅偷走幾罐可樂

遇竊的UNY位於樂富廣場2樓。(陳永武攝)

凌晨1時許，黃大仙樂富廣場發生爆竊案。現場為UNY超級市場，據報上址防盜警鐘突然響起，超級市場負責人接獲通知，趕返現場查看及翻查閉路電視，發現有賊人在超市打烊後潛入店內偷竊，於是報案。警員到場調查，暫未有人被捕。

現場所見，涉事的UNY超級市場位於樂富廣場2樓，打烊後會落閘。而店門設有一條柱躉，如商場其他位置一樣，在樓層邊緣位置裝設了玻璃圍欄，而該柱躉剛好設在一條扶手電梯旁邊，該扶手梯在商場關門後會停止運作。

警員經翻查閉路電視初步調查後，相信案發時有數名少年在上址超級市場門外，當中一人則不顧自身安全，攀上扶手電梯的扶手膠帶，再危站在玻璃圍欄上，沿圍欄潛入超級市場內犯案。

現場消息稱，懷疑該名少年在潛入後，不慎觸發了警鐘的感應器，於是警鐘大鳴，少年驚聞警鐘響起，立即沿路攀出超級市場外，與同黨一起逃離現場。經點算後，超級市場失去了一個購物膠籃、幾罐可樂、及兩個袋，總值不足100元，初步不排除有人只是為了貪玩而作案，但少年所攀爬的玻璃圍欄連同扶手，只有幾吋闊，同時要爬5、6呎距離才能進入超級市場，其間更有一度垂直的玻璃牆隔住，假如失足則會直墮地下，相當危險。據悉，上址的同類案件並非首次發生。

警員在場調查，鑑證科人員則在扶手電梯的膠帶上套取指模。(陳永武攝)