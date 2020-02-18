趁武肺疫情偷運私煙 　海關檢8,800萬元私煙　　20年來最大宗　

私梟趁著本港受新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐，以為各口岸關卡會重點加強防疫工作而有所鬆懈，同一時間利用四艘船隻從水路偷運龐大私煙入港，但遭海關全部偵破，搜獲的私煙總值8，800萬元，為20年來最大宗私煙案。海關強調：加強防疫工作是必要，檢查貨物及情報蒐集工作絕不會放鬆。

香港海關搗破過去20年來最大宗走私香煙案。海關表示，昨今（17日及18日）兩日採取反私煙行動，分別在元朗、文錦渡和屯門檢獲共約3,100萬支懷疑私煙及約2,500公升懷疑未完稅烈酒，估計市值約8,800萬元，應課稅值約6,000萬元。海關指，是過去20年來檢獲私煙數量最多的走私案件。

是次搗破的4宗走私案件3宗境內及1宗於口岸發生。香港海關自去（2019）年底起通過國際合作接獲情報發現有私煙集團意圖循水路以走馬燈方式偷運私煙入境香港。經情報分析及風險評估，海關鎖定4隻可疑的40呎貨櫃，人員並於昨、今兩日掩至多個地點執法。

昨（17）日下午海關人員首先於元朗廈村一貨櫃場內搜查1隻貨櫃，檢獲697萬支未完稅香煙，並拘捕2名男子，同時截查1輛懷疑用於接應私煙的本地貨車。同日下午，人員亦掩至元朗新田貨櫃場，於1隻貨櫃內檢獲720萬支未完稅香煙，及拘捕2名男子。期間人員於場內再發現1隻20呎可疑貨櫃，於櫃內檢獲3,500多支，共2,500公升烈酒。至昨日傍晚，人員再於文錦渡一貨櫃場內發現800萬支未完稅香煙。

今（18）日海關港口及管制課人員，於屯門內河碼頭，海關驗貨場1個貨櫃內檢獲約900萬支懷疑未完稅香煙，市值約港幣2,400萬元，應貨稅值約1,700萬元。海關港口及管制課監督區淑儀指，海關港口及海域科人員與海關稅收及一般調查科合作，於一艘昨日由深圳灣抵港的貨船上，扣留1隻報稱載有傢私的貨櫃，並安排於今日於上述海關驗貨場進行檢查。人員先以流動X光車輛掃瞄系統進行檢查，由所得影像中發現與報稱的傢俬密度不符，引起人員懷疑，在打開貨櫃作深入查驗後，發現一批載有上述懷疑未完稅香煙的紙箱。

近20年來最大宗香煙走私 疑經香港轉口至東歐

海關於整個行動中，共扣留5個貨櫃，及1輛車輛。4名被捕男子分別報稱工人、司機及無業人士，4人涉嫌違反應課稅品條例被海關扣查。海關稅收及一般調查科監督李海文指，是次行動為香港海關近20年來所偵破的最大宗私煙案件並正展開跟進調查，追查涉案私煙的分銷網絡，不排除有更多涉案人士被捕。

李海文表示，是次檢獲的私煙中有部分並非本地常見品牌，相信該批私煙可能經香港再走私至東歐等其他國家。李海文解釋，是次行動透過國際合作取得情報，發現被截獲的貨櫃中至少經3條不同海上路線走私進入本港，不法份子企圖以迂迴路線方式，於轉運期間謊報文件以逃避海關追查。李海文強調，是次檢獲的大批私煙出口地仍在調查當中。

繼續國際合作 抗疫期間加強抽查

香港海關於2004年起展開代號捕鱷行動，連同國際其他地區組織一同監察香煙貨櫃的運輸，並追蹤確保其報關文件與航運路線相符，如收付貨人或報關物品資料有變，即可能引起目的地海關人員跟進。李海文指是次行動證明香港海關與國際合作確有成效，將繼續與其他地區進行走私情報收集及分享。

李海文續稱，水路走私於本地時有發生，但少有同時走私4個貨櫃。不排除私煙集團可能認為本港受疫情影響，影響前線人員的執法力量。李海文指海關人員將於此期間反將更加強警惕及對貨物增加抽查。