【豪景花園虐畜案】掟寵物落樓致15死14傷　體育老師警署自首

荃灣深井豪景花園在情人節當日，發生殘酷掟動物落街、導致至少15死14傷事件，警方追尋涉事單位的住客，至昨晚一名49歲男子到警署自首。被捕男子報稱為教師，消息指，他是港島西區薄扶林一間中學的體育老師，在學校官網上亦見同名同姓的體育男教師。他疑自知難逃法網，昨晚到荃灣警署自首，惟拒絕透露犯案動機。

據了解，被捕男子姓葉49歲，任教薄扶林一間中學，為體育老師。據悉，他未婚，沒有育有子女，租住豪景花園19座一單位。該單位另有一名男性租客，警方目前仍未能聯絡到該名男子。

據悉，警方就案件展開調查後，早前已鎖定涉案單位，曾登門調查，惟單位內無人。至昨日（17日）晚上，有人疑自知難逃法網，終到荃灣警署自首，被警方當場拘捕，但他未有透露虐待動物的動機。

事發於2月14日情人節當日下午，警方接獲私人屋苑管理公司報案，指屋苑斜坡位置有大量受傷動物及動物屍體，警方及愛護動物協會人員到場。結果由當日起至前日（16日），分別發現29隻動物，當中15死14傷，包括貓、兔、倉鼠、龍貓、鸚鵡等。警方相信動物由豪景花園一單位墮下，並在2月14日當晚向法庭申請搜查令，進入單位內搜證，於單位內沒有發現其他動物。據了解，涉事單位約700呎，三房一廳兩廁，其中兩間房間用作飼養寵物的空間，大部份動物有骨折的情況。至昨日（17日），姓葉49歲男子自行到荃灣警署自首，涉嫌「殘酷對待動物」，正被扣留調查。