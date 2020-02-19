【武漢肺炎】網傳嘉峰臺保安獲派廚房紙口罩　管理公司：前線自製

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，市面口罩難求！上周五（14日）有網民指牛池灣嘉峰臺的保安員欠缺口罩，管理公司派發以廚房紙、橡筋及書釘自製的口罩。管理公司今日（18日）回覆香港01查詢表示，口罩儲備於上月下旬逐漸短缺，前線員工及外判保安參考網上指引自製口罩，管理公司為引起公眾疑慮致歉。

網民指保安獲發自製口罩。（連登討論區截圖）

嘉峰臺管理公司疑提供廚房紙口罩 保安用自備外科口罩

九龍牛池灣嘉峰臺為私人參建居屋，一共有5座樓宇、合共2,010個單位，屋苑物業及停車場管理為富城物業管理有限公司。根據網上圖片，該廚房紙口罩以廚房紙摺疊成外科口罩外型，兩側以釘書機釘固定橡筋掛耳。記者上周五前往嘉峰臺了解，無保安員使用廚房紙口罩，他們均配戴普通外科口罩，有保安指是外科口罩是自備的。

管理公司：前線員工及外判保安自製

富城物業今日（18日）回應事件，表示全球外科口罩供應嚴重短缺，早前已預訂之外科口罩未能如期送貨，嘉峰臺管業處每天為35名前線員工提供外科口罩，但其儲備於1月下旬逐漸出現短缺，各前線員工及外判保安為解決燃眉之急，參考互網上之口罩製作指引，嘗試自行製造保護口罩，以備不時之需，希望讓前線同事在外科口罩嚴重短缺期間能作暫時性的基本防護用途。

富城物業稱，現已成功採購口罩，儲備足以應付嘉峰臺一個月使用量，富城物業已作內部檢討，要求全體員工及外判商必須注意及遵從配戴合規格之口罩指引，避免同類事件再發生。富城物業事件所引起的公眾疑慮，致以由衷的歉意。

2月14日現場所見，嘉峰臺的保安配戴外科口罩。（余睿菁攝）

專家建議市民自製口罩：一張面紙巾加兩張廚房紙

據資料顯示，近日香港大學深圳醫院與香港消費者委員會、香港應用科技研究院、香港科技園公司和香港城市大學建築學及土木工程學系合作成立工作小組表示，小組建議市民可自製口罩。經實驗證實，以透明膠套作為面罩，配以一張面紙巾加兩張廚房紙作為外層而製成的自製口罩，對20-200nm氣溶膠微粒的過濾功能能夠達到外科口罩9成以上效果。