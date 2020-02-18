【武漢肺炎】36歲女網上賣口罩　每盒89蚊　100人受騙

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情嚴重，口罩短缺，無良騙徒趁機呃錢。一名36歲女子在網上訛稱有口罩出售，每盒50個僅售89元。在市面藥房紛紛抬高口罩售價，動輒百多元以上的情況下，不少市民感89元一盒口罩的價格相宜，100人先後以轉數快的方式轉帳交易，結果口罩未到手，騙徒已移除網上廣告，消聲匿跡。警方接報調查，今日在水邊圍邨拘捕涉案女子。

今日（18日）傍晚6時45分，警方在水邊圍邨拘捕一名36歲姓陳女子。她涉嫌在1月29日至31日期間在網上平台放售口罩，每盒89元，一盒50個。受害人感價錢相宜，遂以轉數快方式轉帳交易，其後騙徒在社交網站上的廣告移除，並失去聯絡，買家感受騙及報警。警方至今共接獲26宗報案，涉及100名受害人，年齡介乎20至40歲，涉及總金額4萬元，由89元至1,200元不等。警方在被捕女子家中搜獲電話等證物，初步相信她由始至終皆沒有口罩貨物。警方不排除有更多受害人。

沙田警區刑事調查隊潘小宇督察呼籲，市民在網上平台購買口罩時，要先核實賣家身份，了解對方的可信性；留意賣家過往的交易紀錄、信貸評級及交易評價；透過可以信賴的中介平台進行交易；透過有身份認證的網上交易系統進行交易；當面交收及付款前檢查貨物；市民要避免在不明來歷網站上購物，以免墮入圈套。