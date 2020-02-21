【武漢肺炎】14日隔離期原來係咁計　經內地來港要留意

「隔離14日」對香港人不是陌生概念，但實際計算方法並非人人皆知，有人因此「中伏」而未能入境香港，需要遣返內地。港人李先生偕內地友人上月同遊泰國布吉，中途政府宣佈因應新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）所有由內地抵港人士需遵守檢疫令強制隔離14日，內地友人因此未能入境。字面上數算日子，離開內地到航班抵港已屆14天，被拒入境情況令李先生大惑不解。

港人李先生偕內地友人上月同遊泰國布吉，中途政府宣佈所有由內地抵港人士需強制隔離14日，內地友人未能入境。數算日子，離開內地到航班抵港已屆14天，被拒入境情況令李先生大惑不解。（資料圖片）

港人李先生與內地友人相約同遊泰國布吉，友人上月31日離開內地，然後出發旅行，其間2月8日香港政府宣佈衞生署會向所有由內地抵港人士發出檢疫令，代表他必須強制在家居或其他住所接受檢疫14天。 情人節當天2月14日航班抵港，友人被入境處拒絕入境，需要即時遣返。從字面上數算，1月31日至2月14日剛好滿14天之期，李先生對友人無法入境感到詫異。

衞生署回覆香港01指，在抵港前14天內曾到內地的人士，即使經其他地方入境亦需要接受隔離令。換言之，1月31日當日友人仍然身處內地，都要計算在14天期內，除非他符合《若干到港人士強制檢疫規例》獲得豁免。另一方面，由於友人僅持只能留港7日的雙程證，入境後未能接受強制檢疫14天，所以被拒入境。

強制檢疫措施下，訪港內地旅客大幅減少，由2月1日13,382人，銳減至2月8日995人。從李先生友人事件反映，持雙程證來港人士所持簽證有效期不足14天而被拒入境，過往來港短線遊或從內地來港轉機的人士因而減少。李先生希望更多人了解隔離期計算方法，在安排行程時作更好預算。