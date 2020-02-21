海關搜「智文藥房」檢甲醇製酒精　乙醇量僅0.1%　可中毒致命

全港有20間分店的藥房集團的「智文藥房」涉嫌出售甲醇製消毒酒精，海關今（21日）搜查該集團辦公室及其20間分店，檢取174支相關消毒酒精，行動中拘捕7人。 涉案的「智文藥房」官網寫着「正貨商號，信心保證」字句，被檢走的消毒酒精每樽賣98元，樽身聲稱含有75%的乙醇，惟經政府化驗所檢測後，證實乙醇含量低於0.1%，而甲醇的含量則超過52%。甲醇有毒性，對人體有害，不慎服食可以致癌、中毒，甚至喪命，海關呼籲已購買的巿民停止使用。

有關的消毒酒精上標示「75%Alcohol」，每樽1公升。

涉案藥房集團為「智文藥房」，根據其官方網站，集團於2002年7月開業，分店遍佈港、九、新界，部份分店為香港政府註冊藥房，亦是港九藥房總商會會員，並已參與香港知識產權署的「正版正貨承諾」計劃。官網上有港九藥房總商會會員的「信心保證」，並標示為「正貨商號」。記者嘗試致電官網上的客戶服務熱線，惟無人接聽。

海關早前接獲線報，指屯門有一間藥房出售懷疑附有虛假聲稱的消毒酒精，海關人員隨即前往藥房進行試購行動，而消毒酒精的樽身標示含有75%的乙醇，惟經政府化驗所檢測後，證實有關消毒酒精的乙醇含量低於0.1%，而甲醇的含量則超過52%。

海關基於檢測報告，馬上部署今日的行動，搜查集團位於屯門的辦公室，及遍及全港的20間分店，檢取174支涉案消毒酒精，並拘捕7人。有關產品以1公升膠樽盛載，零售價為98元，海關檢取貨物總僅逾1.7萬元。海關亦有巡查全港236個零售點，但未有發現同款產品出售。

搜查「智文藥房」集團的辦公室及其20間分店，檢取174支涉嫌違例的消毒酒精，行動中拘捕7人。

海關商品說明調查科首席貿易管制主任馬光祖表示，稍後會再為有關產品進行檢測，核實其安全性，暫未能確認其來源地。有關案件會進一步調查。海關呼籲市民馬上停用此款消毒酒精，如果有藥房出售此款消毒酒精，應馬上下架。

甲醇為有機溶液，主要用於製造其他的化學品或塑膠材料、甚至汽車燃料。甲醇有毒性，對人體有害，不慎服食可以致盲。馬光祖提醒，甲醇本身無氣味，而乙醇有酒精味，市民購入消毒酒精，若打開時沒有氣味便要小心。而市民購入搓手液時，可留意樽身有無正確標示、有無生產日期或有效日期，並光顧有信譽的商店，如有疑問應詳細查詢。另外，由於酒精是易燃液體，使用時要遠離火種，亦要跟從使用守則使用，及避免小童接觸。

今日行動為「守護者」行動的一部分，「守護者」行動由今年1月27日開始至今已26日，海關派出2逾,300人次海關人員巡查全港逾1.5萬間零售店，以確保市面上出售的防疫產品符合產品說明條例及消費品安全條例的規定，「守護者」行動會持續進行，海關亦會加強執法力度，以遏止不法商人進行違規活動。

衞生防護中心早前亦曾提醒，工業酒精含有雜質甲醇，可透過皮膚進入人體而引致中毒。使用工業酒精製作的搓手液，會出噁心嘔吐、全身疼痛、肝臟功能異常，可透過消化道、呼吸道或皮膚攝入，引致中毒，嚴重可導致失明及死亡。