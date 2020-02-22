【鑽石公主號】救護車駛入火炭駿洋邨檢疫中心　一人送院治理

「鑽石公主號」返港居民落機後，被安排入住火炭駿洋邨檢疫中心。至今日（22日）早上11時許，消防處接報有懷疑傳染病個案，一輛救護車駛入駿洋邨，接載一人前往伊利沙伯醫院治理。

【駿洋邨隔離營】警方在邨口設置路障。（鄧栢良攝）

18名未能乘搭包機港人 改搭全日空抵港

港府陸續安排滯留日本郵輪「鑽石公主號」上的364名港人離開，今日（22日）凌晨第二班包機飛抵本港，82名港人送往火炭駿洋邨接受隔離檢疫；另外有18名未能乘搭包機的港人，改搭全日空（ANA）航班，抵港後亦被送往駿洋邨檢疫。

政府今日凌晨發出新聞稿，表示包機中有82名香港居民和2名澳門居民，澳門特區政府已安排專車，在機場直接載走2名澳門居民，經港珠澳大橋返回澳門。衞生署醫護人員，在乘客落機前向他們簡單講解檢疫安排及為他們量度體溫，其後乘坐專車，前往駿洋邨的檢疫中心接受14天的檢疫觀察。

「鑽石公主號」66名香港居民確診

政府續指，截至2月21日，「鑽石公主號」乘客中，共有634宗確診感染「2019冠狀病毒病」個案，其中66名為香港居民，他們會留在日本就醫。至於屬於確診患者的密切接觸者，衞生署已就以包機接回他們回港的防疫風險管理措施制定方案，正全力與航空公司商討可行安排。這些人士必須是「2019冠狀病毒病」病毒檢測結果為陰性，並且身體狀況適宜登機。入境處會有人員留在日本，繼續為其他仍在當地或正接受治療的香港居民提供可行的協助。