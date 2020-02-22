持續更新│鑽石公主號再多4人初確診　一文睇清駿洋邨送院個案

撰文：楊婉婷
最後更新日期：
滯留日本橫濱的郵輪鑽石公主號上載有3,700名旅客，當中包括逾300名港人，香港政府派出包機到當地接載港人返港，但部份港人下船後自行離開，其後乘全日空（ANA）航班回港。無論是否乘坐包機返港，所有抵港人士後會被送到火炭駿洋邨接受醫學觀察隔離14天，最早一批人士於本月20日早上抵港後入住駿洋邨，翌日開始陸續有人出現病徵被送院檢測。
2月23日【20:38】據了解，4名曾乘過鑽石公主號、正在駿洋邨隔離的港人，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，屬初步確診，據指將被送往瑪麗醫院隔離。而較早前送院的68歲男子今日證實確診。
截至2月23日晚上8時30分：駿洋邨送院總人數：8人 │ 確診：1人 │ 初步確診：4人
鑽石公主號返港人士在駿洋邨被送院時間表：
第1人送院﹕2月21日傍晚6時許，乘搭第一班包機回港的9歲男童發燒，由母親陪同下送往威爾斯親王醫院，初步檢測結果呈陰性
第2人送院﹕2月22日上午11時許，乘搭包機抵港的68歲男子發燒，送往伊利沙伯醫院，送院翌日證實確診。其親友向《香港01》透露，男子是乘搭第一班包機抵港
第3人送院﹕2月22日下午3時許，一名老翁自行登上救護車，送往伊利沙伯醫院接受檢查
第4人送院﹕2月23日下午12時許，救護車將一名男子送仁濟醫院檢查。現場消息指男子自行落樓，救護員身穿全套保護衣協助將其送院
第5人送院﹕2月23日下午4時許，一名女子被送往瑪嘉烈醫院
第6人送院﹕2月23日下午4時許，一名女子被送往伊利沙伯醫院，她自行步下救護車，戴有口罩
第7人送院﹕2月23日下午4時許，救護車將一名女子送往聯合醫院
第8人送院﹕2月23日下午5時許，再有一名女子被送往聯合醫院
【駿洋邨隔離者送院】第2宗送院個案，68歲男子發燒出現發燒徵狀，2月22日送院，翌日證實確診。 （黃偉民攝）