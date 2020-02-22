持續更新│鑽石公主號最新共3人確診　一文睇清駿洋邨送院個案

滯留日本橫濱的郵輪鑽石公主號上載有3,700名旅客，當中包括逾300名港人，香港政府派出包機到當地接載港人返港，但部份港人下船後自行離開，其後乘全日空（ANA）航班回港。無論是否乘坐包機返港，所有抵港人士後會被送到火炭駿洋邨接受醫學觀察隔離14天，最早一批人士於本月20日早上抵港後入住駿洋邨，翌日開始陸續有人出現病徵被送院檢測。

2月24日【17﹕15】衛生防護中心公布，2名駿洋邨隔離的鑽石公主號乘客，分別59歲及58歲女子確診，59歲女子入院後，今出現發燒及頭痛症狀。另外2宗初步確診個案。

2月23日【20:38】據了解，4名曾乘過鑽石公主號、正在駿洋邨隔離的港人，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，屬初步確診，據指將被送往瑪麗醫院隔離。而較早前送院的68歲男子今日證實確診。

截至2月23日晚上8時30分：駿洋邨送院總人數：14人 │ 確診：3人 │ 初步確診：2人