持續更新│鑽石公主號最新共8人確診　一文睇清駿洋邨送院個案

滯留日本橫濱的郵輪鑽石公主號上載有3,700名旅客，當中包括逾300名港人，香港政府派出包機到當地接載港人返港，但部份港人下船後自行離開，其後乘全日空（ANA）航班回港。無論是否乘坐包機返港，所有抵港人士後會被送到火炭駿洋邨接受醫學觀察隔離14天，最早一批人士於本月20日早上抵港後入住駿洋邨，翌日開始陸續有人出現病徵被送院檢測。
2月20日一名48歲男警員確診，最少59名同僚需要隔離，部分人入住駿洋邨。此外，自2月25日起，韓國返港並曾到訪大邱和慶尚北道的港人需要入住檢疫中心，同日有旅行團抵港後入住駿洋邨。
2月28日【16﹕50】衞生防護中心指，61歲鑽石公主號女乘客乘首批包機回港，前日採集樣本予港大化驗後證實確診，現已送往瑪麗醫院，她與丈夫、胞姊、姊夫同遊，與丈夫住同一房間。
2月26日【17﹕00】2名鑽石公主號返港旅客確診，他們是一對21歲及16歲姊弟，周日（23日）乘第三班包機返港及入住駿洋邨。胞姊12日曾於日本發燒，胞弟則於17日在船上開始流鼻水。
2月24日【23﹕00】衛生防護中心公布，4名駿洋邨隔離的鑽石公主號乘客，分別為59歲女子、58歲女子、57歲男子和57歲女子確診。
2月23日【20:38】據了解，4名曾乘鑽石公主號、在駿洋邨隔離的港人初步確診，被送往瑪麗醫院隔離。而較早前送院的68歲男子今日證實確診。
截至3月1日下午5時00分：駿洋邨送院總人數：27人 │ 確診：8人
鑽石公主號返港人士在駿洋邨被送院時間表：
第1人送院﹕2月21日傍晚6時許，乘搭第一班包機回港的9歲男童發燒，由母親陪同下送往威爾斯親王醫院，初步檢測結果呈陰性
第2人送院﹕2月22日上午11時許，乘搭包機抵港的68歲男子發燒，送往伊利沙伯醫院，送院翌日證實確診。其親友向《香港01》透露，男子是乘搭第一班包機抵港
第3人送院﹕2月22日下午3時許，一名老翁自行登上救護車，送往伊利沙伯醫院接受檢查
第4人送院﹕2月23日下午12時許，救護車將一名男子送仁濟醫院檢查。現場消息指男子自行落樓，救護員身穿全套保護衣協助將其送院
第5人送院﹕2月23日下午4時許，一名女子被送往瑪嘉烈醫院
第6人送院﹕2月23日下午4時許，一名女子被送往伊利沙伯醫院，她自行步下救護車，戴有口罩
第7人送院﹕2月23日下午4時許，救護車將一名女子送往聯合醫院
第8人送院﹕2月23日下午5時許，再有一名女子被送往聯合醫院
第9人送院﹕2月23日晚上8時許，一名女子被送至瑪麗醫院，她自行步入醫院內，送院翌日證實為確診者
第10人送院﹕2月23日晚上8時許，一名男子亦被送往瑪麗醫院，他穿著灰色連帽衛衣，戴上口罩，據悉他是初步確診者
第11人送院﹕2月23日晚上8時許，一名男子由救護車送往瑪麗醫院，抵院時間約為晚上11時，男子需由推床送入醫院，據悉他是初步確診者
第12人送院﹕2月23日晚上8時許，再有一名女子送往瑪麗醫院，送院翌日證實為確診者
第13人送院﹕2月24日下午3時許，一輛救護車進入駿洋邨，將隔離人士送往威爾斯親王醫院
第14人送院﹕2月24日下午3時許，一名男子被送往聯合醫院，他由擔架床推入醫院內
駿洋邨隔離人士被送院時間表：
第15人送院﹕2月25日晚上近8時，救護車將一名隔離人士送往瑪嘉烈醫院
第16人送院﹕2月25日晚上近8時，救護車將一名隔離人士送往瑪嘉烈醫院
第17人送院﹕2月26日下午4時許，救護車將一名男子送往伊利沙伯醫院
第18人送院﹕2月27日中午12時，救護車將一人送往瑪麗醫院
第19人送院﹕2月27日晚上8時許，救護車將一人送往瑪麗醫院。
第20人送院﹕2月27日晚上11時許，救護車將一名女子送往瑪麗醫院
第21人送院﹕2月28日下午3時許，救護車將一人送往屯門醫院。另外，衞生防護中心指，61歲鑽石公主號女乘客乘首批包機回港，前日採集椒本予港大化驗後證實確診，現已送往瑪麗醫院，她與丈夫、胞姊、姊夫同遊，與丈夫住同一房間
第22人送院﹕2月29日下午1時許，救護車奉召到達駿洋邨，至3時許將一名女子送往律敦治醫院
第23人送院﹕2月29日下午近3時，救護車將一名女子送往東區醫院
第24人及25人送院﹕2月29日晚上7時許，兩輛救護車在20分鐘內先後接報，送兩人前往瑪麗醫院
第26人送院﹕3月1日中午12時半，救護車將一人送往威爾斯醫院。
第27人送院﹕3月1日下午4時許，救護車將一人送往屯門醫院。
【駿洋邨隔離者送院】第2宗送院個案，68歲男子發燒出現發燒徵狀，2月22日送院，翌日證實確診。 （黃偉民攝）