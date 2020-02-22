持續更新│鑽石公主號最新共8人確診　一文睇清駿洋邨送院個案

滯留日本橫濱的郵輪鑽石公主號上載有3,700名旅客，當中包括逾300名港人，香港政府派出包機到當地接載港人返港，但部份港人下船後自行離開，其後乘全日空（ANA）航班回港。無論是否乘坐包機返港，所有抵港人士後會被送到火炭駿洋邨接受醫學觀察隔離14天，最早一批人士於本月20日早上抵港後入住駿洋邨，翌日開始陸續有人出現病徵被送院檢測。

2月20日一名48歲男警員確診，最少59名同僚需要隔離，部分人入住駿洋邨。此外，自2月25日起，韓國返港並曾到訪大邱和慶尚北道的港人需要入住檢疫中心，同日有旅行團抵港後入住駿洋邨。

2月28日【16﹕50】衞生防護中心指，61歲鑽石公主號女乘客乘首批包機回港，前日採集樣本予港大化驗後證實確診，現已送往瑪麗醫院，她與丈夫、胞姊、姊夫同遊，與丈夫住同一房間。

2月26日【17﹕00】2名鑽石公主號返港旅客確診，他們是一對21歲及16歲姊弟，周日（23日）乘第三班包機返港及入住駿洋邨。胞姊12日曾於日本發燒，胞弟則於17日在船上開始流鼻水。

2月24日【23﹕00】衛生防護中心公布，4名駿洋邨隔離的鑽石公主號乘客，分別為59歲女子、58歲女子、57歲男子和57歲女子確診。

2月23日【20:38】據了解，4名曾乘鑽石公主號、在駿洋邨隔離的港人初步確診，被送往瑪麗醫院隔離。而較早前送院的68歲男子今日證實確診。

截至3月1日下午5時00分：駿洋邨送院總人數：27人 │ 確診：8人