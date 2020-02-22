在新型冠狀病毒陰霾下，3日內發生2宗有人倒地抽搐事件，社交網站連日來瘋傳2段短片，顯示2名男子分別在商場和港鐵車廂倒地，面朝地面嘔吐或吐血，下半身劇烈抽搐，現場未見途人或乘客上前救援。2名男子送院回復清醒。 事件惹來網民熱烈討論，有人慨嘆香港人在疫情下變得冷漠，但亦有人指現時情況不應隨便接近病人。有家庭醫生表示，不曾聽過感染新型冠狀病毒會抽搐，惟患者曾嘔吐，或會有飛沫，施救者需有急救知識及充足的防護裝備，否則便應騰出空間讓患者呼吸，並即時通知致電999報警或通知場所管理人。

家庭醫生關嘉美表示，抽搐及嘔吐有許多原因，例如發高燒、羊癇症、腦膜炎、中風、身體電解液不平衡，但目前不曾聽過感染新型冠狀病毒會出現此癥狀，但如果患病卻延誤救治，甚至不求醫，病毒入侵下難以預計會出現何種癥狀，暫時不能一概而論。

關醫生看過男子在港鐵車廂抽的搐片段，她指該男子曾經嘔吐，如果沒有醫學常識上前胡亂幫忙，「隨時越幫越忙」，例如為患者翻身時，有可能會令嘔吐物倒灌入氣管內，而且嘔吐可能會有飛沫，在新型冠狀病毒肆虐的情況下，旁人沒有足夠防護裝備下就難以幫忙，最好是盡量退開，讓患者有足夠的空間呼吸，並立即按緊急掣，通知車長及致電999報警求助。

關醫生指本港的緊急醫療服務十分迅速，很快便可以為患者提供醫療救援。如果現場有人有急救知識，並有足夠的防護裝備包括N95、手套、面罩等，便可即時為患者提供救援。

3日2宗倒地抽搐影片瘋傳

網上瘋傳的片段涉及2宗事件，其中本周三（19日）一名男子在荃灣廣場大堂倒地，面部朝地面吐血，全身劇震、腳部不停抽搐，未幾即無反應，途中不敢上前協助。商場保安員即時報警，其後有職員上前查看，稍後救護員到場把男子送院，他治理後回復清醒，事件列作「病人發現」處理。

而周五（21日）晚上8時許，一名35歲男子乘坐港鐵往東涌途中，在車廂內突然面部朝下倒地，地上遺有疑似嘔吐物，其下半身不斷抽搐，乘客迅速退開，其間有人按動緊急掣，通知車長有關事件。

其後有乘客將男事主扶出車廂，站務員亦到場提供協助，男事主稍後回復清醒坐在月台的長椅上，數名身穿防護衣物的醫護人員到場將他送院，事件列作「有人不適」處理。

有人拍攝到男子在荃灣廣場倒地情況，見到地面有血漬，雖然途人不敢靠近，但稍後有商場職員上前協助。（網上圖片）