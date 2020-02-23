【武漢肺炎】抗議設指定診所　九龍灣再遊行　示威者開香檳

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新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐，九龍灣健康中心普通科門診診所將作「指定診所」，九龍灣居民連日抗議，曾聯署、集會、遊行等表達不滿，惟未獲港府回應。繼昨日居民圍繞麗晶花園遊行後，今日（23日）晚上8時半再次發起遊行，將在麗晶花園羽毛球場集合。
晚上8時許遊行開始前，大批防暴於麗晶花園外圍戒備。晚上約9時，數十示威者開香檳及拉花炮後，展開遊行，他們高呼「反對肺炎指定診所」、「自己家園自救」等口號，其間有人曾與防暴警爭執。及至晚上近11時，示威者大致散去，警方全晚先後截查最少3名身穿反光衣人士，未有作出拘捕行動。
示威者開香檳及拉花炮後開始遊行。（余睿菁攝）
【22:45】示威者遊行7圈後，於10時20分結束遊行，部分示威者未冇散去，約70至80人在小巴站對出的麗晶花園門口聚集，有警員噴水池位置戒備，被質疑進入私人地方。保安員與防暴警員交涉，其後防暴警員退出麗晶花園，於啟仁街戒備。保安員接受訪問表示，交涉時雙方均禮貌，不想對方難做，警方表示，如示威者散去，他們便會散去。
【22:05】防暴警截查兩名身穿反光衣人士後放行，並多次以電筒照向示威者，一名示威者一度與防暴警員爭執。
【21:39】現場示威者增至約50人。警方增援，麗晶花園外宏光道最少停泊兩輛衝鋒車及「豬籠車」。
【21:08】現場數十市民，當中大部分作黑衣打扮，他們開香檳及花炮後，正式在開始遊行，高呼「反對肺炎指定診所」、「自己家園自救」、「麗晶人反抗」。
【20:45】羽毛球場目前有10多人聚集，外圍有大批防暴警員巡邏，並截查一名身穿記者反光衣人士，據知防暴警員較早前曾進入附近商場巡查。
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