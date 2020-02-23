【武漢肺炎】抗議設指定診所　九龍灣再遊行　示威者開香檳

新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐，九龍灣健康中心普通科門診診所將作「指定診所」，九龍灣居民連日抗議，曾聯署、集會、遊行等表達不滿，惟未獲港府回應。繼昨日居民圍繞麗晶花園遊行後，今日（23日）晚上8時半再次發起遊行，將在麗晶花園羽毛球場集合。

晚上8時許遊行開始前，大批防暴於麗晶花園外圍戒備。晚上約9時，數十示威者開香檳及拉花炮後，展開遊行，他們高呼「反對肺炎指定診所」、「自己家園自救」等口號，其間有人曾與防暴警爭執。及至晚上近11時，示威者大致散去，警方全晚先後截查最少3名身穿反光衣人士，未有作出拘捕行動。