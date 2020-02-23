涉串通友人上演劫案　警拘便利店職員及尼漢　檢兩支仿製槍

本港近日發生多宗便利店行劫案。懷疑有便利店職員混水摸魚，串通外籍友人合謀上演劫案，雙雙被捕。上周五（21日）清晨6時許，一名尼泊爾男子持刀、槍搶劫油麻地一間便利店，掠走8,000元後逃去。警方事後翻查附近一帶閉路電視發現，涉事便利店職員經常與一名外籍男子一起，而該外籍男子疑似犯案賊人，懷疑兩人為同夥。警方掌握線索，昨晚（22日）於區內同一網吧拘捕兩人，並先後檢獲兩支仿製槍和2.9克大麻，兩人正被扣查。

警方行動中檢獲兩支仿製槍。

警查CCTV揭內情 兩人經常聚埋

警方表示，涉案便利店職員姓郭（20歲），案發後曾報稱被劫去約8,000元，警方經調查後相信，郭向警務人員提供虛假資料，遂於昨日在彌敦道458號一間網吧內將他拘捕。據了解，警方翻查店舖的閉路電視，發現遇劫的店員與行劫外籍賊人經常聚合，非比尋常，懷疑有人串通合演劫案，在掌握資料後採取拘捕行動。

涉誤導警務人員

警方在郭身上搜出2.9克懷疑大麻花，市值約500元，並在其位於文英街17至24號的住所內檢獲一支懷疑與案有關的仿製槍械，郭涉嫌串謀盜竊、藏有仿製槍械、誤導警務人員及藏毒被捕。警方同時在網吧內以涉嫌串謀盜竊及藏有仿製槍械拘捕20歲尼漢，並在上海街89至93號一大廈天台檢獲一支懷疑與案有關的仿製槍械。兩名被捕人士現正被扣留調查。

案發上周五清晨6時41分，一名尼泊爾男子闖入油麻地廟街458號一間7-11，其間亮出鎅刀及手槍指嚇便利店職員，在搶去8,000元現金後逃去無蹤。現場消息指，一名警員於上班途中目擊一名可疑男子進入美景大廈，懷疑與案件有關，於是通知同袍，其後大批穿上避彈衣、荷槍實彈警員到美景大廈搜查。