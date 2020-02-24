【港版火神山】三地點設「港版火神山」作檢疫　備傢俬電器廁所

新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐，本港確診個案數字與日俱增，需要接受強制檢疫的人數同樣急升，現有的檢疫中心使用率甚高，政府加緊物色新的檢疫設施。鯉魚門公園及度假村為首批劃作檢疫中心的地點，政府更在空地加建組合屋，被人稱為「港版火神山」，香港01記者今（24日）深入內部視察，發現已將近完工。原來，除了鯉魚門外，還有另外兩處地點將會加建單位，包括西貢戶外康樂中心，以及少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，食衛局指三個地點合共增建570個單位作檢疫，並設有基本傢俬電器、獨立廁所和淋浴間。

【港版火神山】鯉魚門公園及度假村內，工程人員正在為部分組合屋外牆刷油漆。（蔡正邦攝）

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食物及衞生局表示，因應疫情的迅速發展，正努力尋找合適選址並爭分奪秒地增加檢疫設施。局方已馬不停蹄地加建單位，包括在鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心以及少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，分別增建約350、100、及120個單位的檢疫設施。第一批約120個單位將於短期內投入使用。每個檢疫單位均設有基本傢俬電器、獨立廁所和淋浴間。

政府官方facebook「添馬台」專頁今晚發文指，有網民將鯉魚門公園及度假村比作武漢火神山醫院的說法不正確。位於武漢的火神山醫院，是專門接收新型冠狀病毒的確診患者，與鯉魚門公園及度假村檢疫中心的用途完全不同。獲安排入住檢疫中心的人士都不是確診或懷疑感染病人，而且沒有任何病徵。