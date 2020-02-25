【武漢肺炎】禁韓令前四航班抵港　港人慶幸及時回港　避強制檢疫

政府公佈鑒於韓國疫情的變化，將對韓國發出紅色旅遊警示，市民如非必要應避免前往，並由今早6時起，禁止非香港人由韓國入境。「禁韓令」前夕，四班由韓國首爾仁川機場起的客機在在深夜抵港，乘客表示，入境時填寫健康申報表，並有職員舉牌詢問有無到過大邱等確診重災區，如無便獲放行，他們獲派發健康檢查紀錄表，當局建議他們在未來14天內每日測量體溫2次，如有發燒或其他病徵，再通報衞生署。有抵港韓國人事前不知道「禁韓令」，獲記者告之時感驚訝。港人陳小姐抵港後始知悉「禁韓令」，慶幸及時回港，無需接受強制檢疫。

港人陳小姐抵港後，打開電話始知悉「禁韓令」，慶幸及時回港。（孔繁栩攝）

韓國人朴小姐由首爾來港，她只會短暫留港，今日將會前往澳洲。她指過關時獲官員告之要自行檢測體溫，如有任何病徵，需要通知衞生署，並獲派發健康檢查紀錄表。體溫紀錄表上列明，需每日上午及下午各測量體溫一次，並紀錄有無咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、氣促等病徵，如有發燒逾38度及有上述病徵時，需要致電通知衛生署。

前往首爾旅行的港人葉先生指，旅行初期，他發現當地人不戴口罩，後來韓國確診數字以數十至百宗上升，當地新型冠狀病毒的相關報導明顯增加人們才開始有警覺性，他自己亦盡量避免外出，勤洗手及戴口罩。對於政府推「禁韓令」，他稱政府「啲反應好快喎，之前對大陸都冇咁快，有反應好過冇反應。」

同樣由首爾回港的李先生則表示，2月中旬，首爾市面氣氛平靜，而近日較少人在路上，並戴上口罩。他指會注意個人衞生，未來數天會盡量留在家中，避免外出。

經常港韓兩邊工作的洪先生、周先生、梁先生結伴回港，他們稱韓國口罩供應亦十分緊張，但未知是否因為文化問題，韓國街道上仍有人不戴口罩，惟韓國機場基本上全部人都有戴口罩，機場人員亦身穿全套保護衣。三人指，過往每周2次來往韓國進行採購工作，現時因疫情關係，需與公司商討安排。

乘客展示健康紀錄表。（孔繁栩攝）