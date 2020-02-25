【港版火神山】直擊八鄉西貢隔離營進度　工人建地基　組合屋成形

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，本港確診病例與日俱增。為確保有足夠檢疫中心作強制隔離，政府早前已徵用鯉魚門公園度假村、第2號八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營及及第3號西貢戶外康樂中心，已陸續興建組合屋隔離營。 《香港01》繼昨日（24日）巡視鯉魚門公園度假村隔離營後，今早先後到第2號八鄉少年警訊中心及第3號西貢戶外康樂中心視察工程進度。從航拍畫面所見，兩中心已平整操場位置的土地，並架設地基，為興建組合屋作前期準備。

八鄉少年警訊中心隔離營工程進度：

記者今早到八鄉少年警訊中心視察，從航拍的畫面所見，八鄉少年警訊永久活動中心對出一塊空地，早已用水馬圍封，空地上亦已擺放多條紅色的工字鐵，似乎正在進行組合屋隔離營的地基工程。工地旁泊有多輛挖泥機、貨車等。多名頭戴黃色安全帽的工人在地盤工作，有工人推着手推車運送物資。另外，空地四周有部份地面已被挖掘成一條深坑，旁邊有一堆碎石，根據鯉魚門公園隔離營的設計，估計工人挖掘渠道，將會安裝延伸至地底排污喉管。

少年警訊中心120間組合屋 預期兩個月內竣工

警方昨（24日）回覆查詢指，八鄉少年警訊中心第一期工程已接近完成，可提供88個由宿舍改建的檢疫單位，正式使用日期有待相關部門決定。第二期計劃在操場上加建共120間組合屋，工程現已開始，預期於兩個月內完成。

西貢戶外康樂中心隔離營工程進度：

另外，西貢戶外康樂中心現時已有市民入住，並正在接受隔離。惟政府為確保有足夠檢疫中心作強制隔離，西貢戶外康樂中心的球場位置，現已改作工地，增建100個組合屋隔離營。從航拍畫面可見，工程已漸具雛形，地盤有6排組合屋。工人以木板、鐵枝架設組合屋。地盤亦有多個挖泥車、吊臂車，協助工人興建隔離營。

政府官方facebook「添馬台」專頁昨晚曾發文澄清指，有網民將鯉魚門公園及度假村比作武漢「火神山醫院」的說法不正確，並解釋位於武漢的火神山醫院，是專門接收新型冠狀病毒的確診患者，與鯉魚門公園及度假村檢疫中心的用途完全不同。獲安排入住檢疫中心的人士都不是確診或懷疑感染病人，而且沒有任何病徵。