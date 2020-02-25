【武漢肺炎】韓國返港旅行團抵駿洋邨　旅客推BB車入住隔離營

新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐，韓國截至今日（25日）累計977宗，為中國以外，最多確診病例國家。港府昨日已宣布對韓國發出紅色外遊警示，由今早6時起，禁止當地抵港的非香港居民入境，而所有韓國抵港的港人須接受14日醫學監察，而曾到訪爆發疫情的大邱和慶尚北道的港人，須到指定檢疫中心接受14日強制檢疫。 新華旅遊一旅行團今日自韓國釜山抵港，晚上近7時，數名旅客乘坐旅遊巴，由機場送火炭駿洋邨檢疫中心，進行14日強制檢疫，當中有人推BB車。 之前，晚上駿洋邨檢疫中心內，有隔離人士對窗大叫：「好肚餓！」

自韓國返港旅客抵達駿洋邨檢疫中心進行隔離。（王譯揚攝）

新華旅遊總經理蘇子揚表示，其公司18人旅行團今日下午5時多，由韓國釜山返港，由於旅行團曾到過慶尚北道，會直接由機場送到駿洋邨檢疫中心。

晚上近7時，該旅行團乘坐旅遊巴抵達駿洋邨檢疫中心，他們部分人拖篋，更有人推BB車。旅遊巴大約逗留半小時，待旅客安頓後離開。

有隔離人士於窗邊大叫。（王譯揚攝）

駿洋邨檢疫中心目前入住日本返港的鑽石公主號旅客、屬確診防暴警密切接觸者的警員。晚上7時許，有隔離人士在窗邊高舉手，控訴食物難食，大叫：「好肚餓！我要叫雞呀！」